Evi Hanssen: “Zwitserland heeft het allemaal”

Presentatrice Evi Hanssen zag veel van de wereld, maar werd onlangs (opnieuw) verrast door Zwitserland. Ze reisde duurzaam met het openbaar vervoer door de kantons Wallis, Bern en Ticino en genoot van hoge bergen, turquoise meren en zelfs wuivende palmen. “Ik ben dankbaar dat ik Zwitserland mocht herontdekken. Je kunt hier alles: op avontuur of juist logeren in een luxehotel, wandelen door alpenweiden of mountainbiken over bergkammen.”

Van magisch dal naar botanische wereld

“Voor wie nog twijfelt of Zwitserland een zomerse bestemming is, bezoek Ticino!”, aldus Evi. “De sfeer aan de oevers van het Meer van Lugano en het Lago Maggiore is zalig. Ik zwom in prachtige bergriviertjes met glashelder water en fietste door afgelegen dorpjes. In één zo’n dorpje werd mijn aandacht getrokken door prachtig gezang, afkomstig uit een kapel. Binnen bleek een mannenkoor traditionele liederen te zingen. Ik werd geraakt door hun stemmen en samenklank, met de kapel als feeëriek decor.”

Het Maggiadal is betoverend en dus met recht een ‘magisch dal’. Een fietstocht van Ponte Brolla naar Cavergno is een mooie manier om Vallemaggia – dat zich uitstrekt van het Lago Maggiore naar de Ticiner Alpen – te verkennen. Vlakbij, in het Lago Maggiore, liggen twee andere parels: de Brissago-eilanden. In de paradijselijke botanische tuinen groeien subtropische plantensoorten uit de hele wereld. Heerlijk boottochtje ernaartoe, daar is het dwalen langs strandjes en groene oases.

Gletsjers en wilde romantiek

Wallis is het Zwitserland van de ansichtkaart: houten chalets, imposante bergen en gletsjers.

Evi: “Al meteen vanuit de trein was ik diep onder de indruk van de overweldigende natuur van Wallis – met haar hoge toppen en spectaculaire landschappen. Later pinkte ik een traantje van ontroering weg in de Aletsch Arena, toen wolken langzaam optrokken en voor mijn ogen de machtige Aletschgletsjer zich in al haar schoonheid toonde.”

De Aletschgletsjer is de grootste van de Alpen, vanaf uitzichtpunten Moosfluh, Bettmerhorn en Eggishorn kijk je er recht op. Of maak een wandeling van Moosfluh naar Riederfurka door een wondermooi UNESCO-wereldnatuurerfgoed landschap. Saas-Fee/Saastal aan de overzijde van het Rhônedal is een echte outdoor-bestemming, met 350 kilometer aan wandelpaden en een mountainbikenetwerk van 80 kilometer. Eén van de toppers is de Mattmark e-biketocht. De route naar de Mattmark-stuwdam gaat door bossen en een ruig berglandschap. Het knalblauwe stuwmeer Mattmark lijkt aan het einde van de wereld te liggen en is een wilde, romantische plek.

Onvergetelijke ervaringen

Het houdt niet op, want voilà nog zo’n volmaakte bergidylle: de Lauenensee. Het bergmeer, vlakbij Gstaad in het Berner Oberland, is een soort Hof van Eden met watervogels, hoge dennen en bijzondere orchideeën omlijst door bergen. Ook is dit het beginpunt van spectaculaire tochten en hoogtewandelingen. De klim naar de familievriendelijke Geltenhütte (2002m) is prachtig en uitdagend, boven is een restaurant en er zijn slaapplaatsen. Vanuit Gstaad is het ongeveer twee uur met de trein naar Interlaken: hart van de Jungfrauregio.

Evi: “Reizen met het openbaar vervoer is zoveel meer dan van punt A naar B gaan. Het is een grote troef in Zwitserland. En niet alleen de meest duurzame manier om het land te ontdekken, óók de makkelijkste.”

Interlaken is een wereldberoemde paraglide hot spot, een tandemvlucht hier is een onvergetelijke ervaring. Van bovenaf genieten van Zwitserse chaletdorpjes, blauwgroene meren en de majestueuze bergtoppen van het Jungfrau-massief kan elk seizoen. Dus ja: Zwitserland heeft het allemaal.

Swiss Travel Pass

Dit all-in-one-ticket is voor reizigers uit het buitenland dé sleutel tot het openbaarvervoernet van Zwitserland. Met één ticket kun je 3, 4, 6, 8 of 15 dagen lang per trein, bus en boot door heel Zwitserland reizen. Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis meereizen met de Swiss Family Card.

