Eindeloos skiplezier in SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Tussen Salzburg en Innsbruck liggen de 270 pistekilometers van SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. In dit aaneengesloten gebied ben je dus dagenlang zoet met skipret. Maar je kunt je ook uitleven in het grootste avondskigebied van Oostenrijk en culinaire ontdekkingen doen.

ID-kit SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

* Skigebieden: SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental met deelgebieden Ellmau-Going, Scheffau, Söll, Hopfgarten-Itter, Brixen, Westendorf, volledig met elkaar verbonden

* 270 km skipistes, 201 km geprepareerde wandelwegen in de bergen, 148 km langlaufloipes

* Dorpen: Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf en Kirchberg

* Bijzonder: Wilder Kaiser is de naam van een beroemde bergketen in de regio, die samen met de Zahmer Kaiser (’tamme keizer’) het Kaisergebirge (‘keizergebergte’) vormt.

SkiWelt betekent ‘skiwereld’. In de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental staat dat voor een immens skigebied dat zich uitstrekt over negen dorpen, die allemaal hun eigen aantrekkingskracht hebben. Vanuit alle dorpen kun je rechtstreeks naar het grote skigebied.

©SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental Marketing GmbH / Dietmar Denger (1,2,4,5,6), ©Bergbahnen Ellmau-Going GmbH & Co Hartkaiserbahn KG / Kurt Härting (3)

Skiwereld vol afwisseling

Met meer dan 270 km pistes is SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental een van de grootste aaneengesloten wintersportgebieden in Oostenrijk. Of je nu een beginnende skiër bent, met de kinderen komt, van avontuur houdt of sportieve uitdagingen zoekt… je vindt altijd een piste die bij je past. Maar er is nóg meer. Wil je tot helemaal beneden naar het dorp skiën? In dit gebied kun je kiezen uit 20 lange dalafdalingen. En wie graag eens zou skiën onder een sterrenhemel, vindt in Söll het grootste verlichte skigebied van het land.

Plezier voor kleine en grote skiërs

In SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental beleef je meer dan puur glijplezier alleen. Speelse skiërs vinden er verschillende funparcours en snowparks met uitdagingen voor alle niveaus. Snelheidswedstrijd? Probeer een traject met tijdmeting uit. Ook aan jonge skiërtjes is gedacht. In het dal zijn er verschillende gratis oefenliften. De kids kunnen ook terecht in kinderclubs en kindvriendelijke skischolen met afgebakende oefenterreinen. Leuk: de Rabenrallye, een gratis schattenzoektocht die je door de SkiWelt rond Söll brengt.

Pionier

Er is nog een reden waarom dit gebied een goede reputatie heeft: ze maken hier al jaren werk van extra comfort en vernieuwing. Zo was SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental de eerste in Europa die een stoeltjeslift voor 8 personen had. Ook de allereerste sleeplift ter wereld die op zonne-energie werkt, werd hier geopend. Slim bedacht: de plaatselijke pistenbully’s zijn uitgerust met een gps-systeem dat de dikte van de sneeuwlaag meet. Zo kunnen zij de beschikbare sneeuw perfect verdelen en wordt er nooit te veel kunstsneeuw aangemaakt – dat bespaart water en elektriciteit.

©SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental / Christian Kapfinger

Heel veel berghutten

Gemiddeld kom je op de pistes van SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental om de 3,5 km een berghut tegen. Pauzeren in een rustiek restaurant of op een panoramaterras is hier dus een must. Met meer dan 80 smuladressen krijg je die Tiroolse specialiteiten, streekgerechten en frisse creaties onmogelijk allemaal geproefd…

Andere winterpret

Ook wandelaars worden verwend. De wandelpaden liggen hier namelijk niet alleen in het dal. Met de speciale SkiWelt-wandelpas kun je de kabelbanen nemen voor een tiental wandelingen in de bergen. Of misschien wil je kilometerslang sleeën? In verschillende dorpen zijn er zalig lange rodelbanen. Op sommige kun je, dankzij de verlichting, zelfs tot ’s avonds laat rodelen. Een ongewoon winteravontuur beleef je in het grote iglodorp op 1.300 m. Bar, restaurant, kerkje en kunstwerken zijn volledig uit sneeuw en ijs gemaakt.

3 Toppers in SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

* Skironde: met de bewegwijzerde SkiWelt-tour kun je dit grote skigebied in één of meer dagen grondig verkennen. De uitgestippelde tocht is 69 of 84 km lang, waarbij je meer dan 30 verschillende skiliften neemt.

* Skiën bij zonsopgang: vanaf eind januari kun je in SkiWelt Brixen en SkiWelt Westendorf vanaf halfacht al je eerste spoor trekken over 22 km vers geprepareerde pistes.

* Trein & Bus: SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental is makkelijk bereikbaar: de trein rijdt tot in Hopfgarten in dit skigebied. Verblijf je in een ander dorp? Dan zijn er bustransfers vanuit Wörgl en Kufstein.

Wat heeft SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental nog in petto? Lees het op www.austria.info



Lees ook : Een wintervakantie op z’n Oostenrijks: ontdek 11 regio’s in de bergen