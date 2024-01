Eind 2024 vieren we de feestdagen aan boord van Seabourn

Elk jaar komt hetzelfde dilemma terug. Waar vieren we de feestdagen? Je wilt op reis, naar zon en warmte. Het moet een goede mix zijn van ontdekking en ontspanning. En deze keer wil je er echt op tijd bij zijn. Misschien is een cruise met Seabourn wel iets voor de volgende kerstvakantie?

Verscholen in het noordoosten van Vietnam, ligt een feeëriek waterlandschap dat de eeuwen heeft getrotseerd. Terwijl de ochtendmist langzaam opklaart, onthult de baai van Ha Long haar volle glorie met meer dan 1.600 kalkstenen monolieten en eilanden die bedekt zijn met weelderig groen. Hier, waar legendes en landschap hand in hand gaan, vertellen de lokale vissers verhalen over draken die neerdaalden uit de hemel om de Vietnamezen te beschermen tegen de vijanden. Terwijl de zon haar gouden licht werpt over het water, beginnen traditionele jonken hun tocht door de baai, langs drijvende dorpen waar sinds vele generaties geleefd wordt op het ritme van de getijden.

Ha Long Bay is een van de plaatsen die Seabourn Encore bezoekt tijdens de kerst- en nieuwjaarscruise 2024-2025. De cruise vertrekt op 22 december uit Hong Kong en biedt een mooie mix van rustgevende zeedagen in prachtig weer, afgewisseld met exploratiedagen in Cambodja, Vietnam en Thailand. Deze afvaart vindt ook nog plaats op 19 januari en 16 februari.

In Saigon, officieel bekend als Ho Chi Minhstad, zoemen scooters als een zwerm bijen door de straten die omzoomd zijn met koloniale architectuur en moderne wolkenkrabbers. Als de avond valt, onthult de stad haar ware kleuren en geuren, met levendige markten die de bezoekers uitnodigen tot een avond vol ontdekkingen.

De lokroep van een exotisch strand, die hoor je in Sihanoukville, aan de zuidkust van Cambodja. Terwijl ‘ze’ in België verkleumd zijn van de kou, liggen jullie op een paradijselijk wit strand, om dan ’s avonds aan boord oudjaar te vieren. En deze keer mag het iets meer zijn, want champagne en kreeft zijn inbegrepen. Geen klokken maar een scheepshoorn luidt het nieuwe jaar in, 2025, en iedereen staat aan dek voor deze zwoele feestnacht die nog lang niet voorbij is.

Seabourn zet het nieuwe jaar in met het ‘Caviar in the Surf’ ritueel. Stel je voor: het schip ligt voor anker bij Ko Kood, een Thaïs eiland dat zo uit een paradijselijke droom komt. Bemanningsleden staan tot hun middel in het water, bij een groot blik kaviaar in het ijs op een surfplankbar, én champagne. Extravagant doen, dat mag wel voor een keer. Seabourn is echter veel meer dan dat.

Het schip, Seabourn Encore, is een klein, modern cruiseschip. Het is als een drijvend boetiekhotel met slechts 300 suites. Bars, restaurants, zowel binnen als buiten: keuze genoeg. Fijn ook dat bijna alles inbegrepen is. De sfeer is chique maar tegelijk ook ongedwongen. Wie zegt ‘feestdagen’ zegt ‘cadeaus’: waarom niet je partner verwennen met een heerlijke massage in de Spa en wellness? Dit worden feestdagen om nooit te vergeten.

