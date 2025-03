Japanse ‘traditionele kunst van het sake-brouwen’ opgenomen in UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed

Advertorial

In december 2024 kreeg het eeuwenoude Japanse ambacht van het sake-brouwen een bijzondere erkenning: UNESCO riep dit traditionele brouwproces uit tot Immaterieel Cultureel Erfgoed. Om deze mijlpaal te vieren, organiseerde de Japanse regering op 3 februari een symposium in het Corinthia Brussels Hotel.

Op de Belgische markt mag sake dan relatief nieuw zijn, in Japan is de rijstwijn diep verweven met geschiedenis en traditie. Sake vindt zijn oorsprong enkele eeuwen geleden en is sindsdien een essentieel onderdeel van de Japansee cultuur. Het wordt gedronken op festivals en ceremonies, en geofferd bij altaren en tempels. ‘Bovendien maakt het de tongen los’, zegt Shinemon Konishi, hoofd van de Preservation Society ofJapanse Koji-Based Sake Making Craftsmanship. ‘Daardoor brengt het mensen samen en draagt het bij aan het gemeenschapsgevoel.’

Complexe processen en talloze smaken

Door te variëren in het brouwproces, verschillende rijstsoorten te gebruiken met diverse mate van polijsten en de drank al dan niet te pasteuriseren, te laten rijpen of er alcohol aan toe te voegen, ontstaat er een enorme verscheidenheid aan sake met smaken die uiteenlopen van fruitig en aromatisch tot vol en complex.

Net die veelzijdigheid maakt dat sake steeds populairder wordt bij vooraanstaande chefs en sommeliers. Dat bleek ook uit de aanwezigheid van enkele klinkende namen op het symposium, zoals topchef Kobe Desramaults en sakemaster Jonas Kellens van restaurant Dim Dining.

Dat chefs interesse tonen in sake hoeft niet te verbazen. Door de enorme variatie in soorten en smaakprofielen laat de drank zich – net als andere traditionele Japanse dranken – uitstekend combineren met allerlei gerechten. Gerenommeerd chef David Martin, al jaren gefascineerd door de Japansekeuken, creëerde speciaal voor het symposium in Brussel een pairingmenu met negen verfijnde canapés. ‘Het is een misvatting om te denken dat sake alleen past bij Japanse gerechten’, aldus de chef. ‘Ook Franse specialiteiten, zoals een brie met truffel, kun je combineren met deze veelzijdige drank.’

Zelf sake proeven

Van 13 april tot 13 oktober 2025 vindt in Japan de Osaka-Kansai Expo plaats. Een bezoek aan Japan in deze periode biedt een uitgelezen kans om je te verdiepen in de rijke geschiedenis en verfijnde brouwtechnieken van sake of andere traditionele ambachten.

Voor wie alvast thuis eens wil proeven, stelde het panel van het symposium een selectie van negen vooraanstaande flessen samen.

Konishi Brewing – ‘Gold’ Hiyashibori Daiginjo

Elegante en aromatische sake die je best koud drinkt. Doet het goed bij lichte voorgerechten als een zalmcarpaccio. Senkin – Organic Nature

Een sake met veel fraîcheur die gemaakt wordt volgens een 18e-eeuwse methode. Drink op kamertemperatuur. Past prima bij geroosterde kip. Kayashima Shuzo – Nishinoseki Tezukuri

Rijke, full body sake die op traditionele wijze met de hand wordt gemaakt. Te drinken op kamertemperatuur of warm op 40° C. Serveer bij gegrilde paling. Konishi Brewing – Shirayuki Edo Genroku no Sake ‘Vintage’

Deze sake heeft een jaar gerijpt na het brouwen en is zeer vol van smaak. Serveer koud of warm (40° C) bij bijvoorbeeld chocolade. Yamanashi Meijo – Shichiken: Yama no Kasumi

Een elegante sparkling sake, die je kan serveren als aperitief of bij een frisse salade. Hakutaka Shuzo – Hakutaka: Ise Grand Shrine

Een sake met veel umami. Drink warm, of op 40° C en serveer bij vleesgerechten. Konishi Brewing – Shirayuki Itami Morohaku Daiginjo

Frisse, aromatische sake, die je best tussen de 5° en 15°C drinkt. Serveertip: tempura van courgettebloemen. Kuroki Honten – Kiroku Muroka

Complex en rijk, met een combinatie van frisheid en de milde zoetheid van aardappel. Een uitgesproken, zoete smaak met sappig fruit, bloemen en zoete aardappel. Sakimoto Shuzo – Ryukyu Awamori Yonaguni Ku-su

Handgemaakte awamori (uit Okinawa) met een zoete geur en lichtzoete smaak.

Zowel het evenement als deze bijzondere sakekeuzes laten zien hoe de traditionele Japanse sake zich blijft vernieuwen, maar intussen ook trouw weet te blijven aan het ambacht en de diepgewortelde traditie.