Een wintervakantie op z’n Oostenrijks: ontdek 11 regio’s in de bergen

Je droomt van wandelingen in wondermooie winterlandschappen en sneeuwbalgevechten met de kinderen? Van suizende skilatten op de pistes en een kaiserschmarrn in een gezellige berghut? Dan zit je nergens beter dan in Oostenrijk.

Want in dit gastvrije Alpenland vind je verbazend veel manieren om van de natuur te genieten. Op een slee of in een authentiek Tirools restaurant, op een gezinsvriendelijke funpiste of een romantisch plekje met een adembenemend uitzicht – Oostenrijk biedt je àlles om een onvergetelijke tijd te beleven met wie je lief is.

Doe nu al inspiratie op voor je wintervakantie in deze elf bijzondere regio’s.

Ontdek volgende regio’s vanaf 26 oktober ’23

Ontdek volgende regio’s vanaf 6 november ’23

Ontdek volgende regio’s vanaf 16 november ’23