Een nieuwe sensatie in mondgezondheid met de Oral-B iO10

De Oral-B iO10 is de nieuwste en meest innovatieve tandenborstel binnen het Oral-B assortiment tot nu toe. Uitgerust met iOSense biedt Oral-B realtime begeleiding zodat je precies lang genoeg en overal poetst.

Het apparaat, dat tevens dient als oplader en je borstel in ongeveer 3 uur weer oplaadt, vertelt je hoe lang je nog moet poetsen en middels streepjes op de iOSense laat die ook zien waar je nog moet poetsen. Ieder streepje geeft een gebied in je mond weer, zodra deze wit kleurt, betekent dat dat je dat gebied goed gepoetst hebt. Daarnaast vertelt de poetsdruk sensor je of je te harde, te zachte of precies de juiste druk uitoefent. Zo blijft je tandvlees in goede conditie.

Personalisatie

Dat ieders poetsgewoonte anders is, begrijpt Oral-B maar al te goed, en daarom valt er nog meer te personaliseren. Middels het interactieve kleurendisplay, kun je eenvoudig door de in totaal 7 verschillende reinigingsmodi navigeren. Denk hierbij aan ‘sensitive’, ‘whitening’ en ‘daily clean’. Ook kun je kiezen tussen de kleuren ‘cosmic black’ en ‘stardust white’, zo kies je de kleur die het beste bij jou en jouw badkamer past.

Onderweg

Wanneer we op vakantie gaan, verkiezen we al snel de handtandenborstel boven een elektrische, terwijl een elektrische toch beter poetst. Gelukkig is er een oplaadbare reisetui die ideaal is voor onderweg en je dus je mondzorggewoontes overal ter wereld mee kunt nemen.

Prestatie en resultaten

Met Oral-B iO wordt 100 procent meer tandplak verwijderd dan met een handmatige borstel. Het verbetert daarnaast de mondgezondheid en draagt bij aan een betere algehele gezondheid. In vergelijking met een handmatige borstel, resulteert poetsen met Oral-B iO in:

zes keer meer tandplakverwijdering langs het tandvlees;

100 procent gezonder tandvlees in één week;

wittere tanden in één week dankzij de revolutionaire iO-technologie.

Kortom, met de Oral-B iO10 met iOSense mis je geen plekje en breng je jouw mondgezondheid tot een nieuw niveau. Daarnaast kan het de perfecte motivator en begeleider zijn wanneer je normaliter weinig aandacht aan je poetsroutine besteed.