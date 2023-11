Eén met de natuur op het dak van een Defender

Zuivere lucht, proper water, de rust van de natuur, …. Luxe is niet langer wat het voorheen was. Vandaag draait het om je goed te voelen, één met de natuur te zijn en te genieten van wat Moeder Aarde ons te bieden heeft. De Britse luxewagenfabrikant heeft dat goed begrepen en stuurt iedereen het dak van een Defender op…. om het weldadige effect van de natuur op unieke wijze te ervaren.

Behoor je niet tot de gelukkigen die een stoere Defender op de oprit hebben staan? Geen nood. Land Rover biedt ze voortaan te huur aan al dan niet met daktent via Land Rover RENT. Defender-eigenaars kunnen ook enkel voor een daktent bij het huurprogramma terecht om er zelf op uit te trekken en al dan niet verre horizonten op te zoeken. Het is immers heerlijk te kamperen in de natuur om je geest wat rust en ruimte te gunnen. Zeker hoog en droog op het dak van een Defender, waar wilde dieren geen toenadering kunnen zoeken. ‘s Morgens ontwaken met het ochtendgezang van de vogels, de wind die zoevend zijn weg zoekt rond het tentzeil, of het zachte getik van regendruppels, … het is bijna hypnotiserend.

Tweedaagse off-road beleving

Maar er is meer. Land Rover biedt ook een tweedaagse off-road ervaring aan voor de meer avontuurlijke rijder of gewoon voor zij die het boeiend vinden de functies en mogelijkheden van hun Defender te ontdekken. Wij namen de proef op de som en trokken met een via Land Rover RENT gehuurde Defender – maar het kan natuurlijk ook met je eigen exemplaar – naar Domaine du Marquenterre het imposante duizend hectare grote natuurdomein in Noord-Frankrijk waar Land Rover sinds jaar en dag offroad experiences organiseert. Hier in het grootste vogelreservaat van Europa omgeven door de prachtige Baai van de Somme geven we ons over aan de expertise van Defender rij-instructeurs Peter en Jeroen. Te midden van tonnen zand doorspekt van enkele meertjes leren we laverend tussen de bomen écht offroad rijden. We leren hier ook nog meer respect te hebben voor de natuur. Niet van de gebaande paden te treden en de gids te allen tijde te volgen. Het ene moment rijden we in colonne achter elkaar aan, het andere moment kunnen we even ons ding doen en draaien we enorme achten in het mulle zand. Keer na keer durven we wat meer plankgas te geven. Het zand vliegt tot meters boven de 4 x 4 uit. Het is puur genieten.

We zoeken de limieten van onze Defender verder op en trachten een steile, bochtige helling te beklimmen – bij wijlen zien we zelfs niet waar ze naartoe gaat. Terwijl daarnet nog de adrenaline door ons lijf gierde, krijgen we het nu warm. De rij-instructeurs springen uit de wagen om ons via de walkietalkie te gidsen en leggen ons uit hoe we het parcours het beste zouden nemen. Een grote aanloop nemen, een stevige snok aan het stuur naar links en dan plankgas. Het lukt ons niet van de eerste keer, maar bij de instructeur ook niet. Oef!

Belgische Bear Grylls

’s Avonds leren we van televisiepresentator en outdoorcooking specialist Bartel Van Riet hoe we met weinig een heerlijk maaltje op houtvuur kunnen bereiden. Bartel – noem hem gerust de Belgische Bear Grylls – at op zijn expedities de meest exotische planten en dieren en leert ons een ‘éclade de moules’ te maken. Eerst kloppen we vier nageltjes in een houten plank om de eerste vier Bouchot-mosseltjes te blokkeren en zo de andere er in een cirkel rond te bevestigen. Wat dennennaalden erover en we steken het geheel in brand. Het vuur knispert terwijl op de achtergrond de zon richting horizon zakt. Enkele minuten later sippen we van een heerlijk glas Italiaanse, witte wijn vergezeld van vers gegaarde mosseltje met licht gerookte smaak en zicht op de Baai van de Somme. Wat verderop vliegt een zwerm watervogels tegen het avondrood. Kortom, de natuur in al haar grootsheid! Moderne luxe…

Opgelet: kamperen in Domaine du Marquenterre is niet toegelaten, ook niet met de Defender daktent.

Lees hier meer over de RENT service van Land Rover.

Wil je net als Bartel Van Riet op roadtrip naar Marquenterre? Lees ter inspiratie het hele reisverhaal hier.