Ecotoerisme in het Zwitserse Berner Oberland? Piece of cake!

In de regio Berner Oberland krijg je het beste van Zwitserland. Vaar badderend in houtgestookt water in een hotpot bootje, reis per trein naar 3454 meter hoogte of ga voor een trailrunning-vakantie. Dankzij de veelzijdige natuur is duurzaam toerisme eenvoudig. Swisstainable noemen ze dat hier.

Houtkacheltje op turkooizen meer

Wil je een écht blauw meer zien? Ga dan naar de Brienzersee. We voorspellen je ook meteen dat daar een van je favoriete vakantiefoto’s genomen zal worden, het wordt namelijk ook nog eens omringd door hoge bergen. Huur als heerlijke CO 2 -vrije bezigheid een kajak, kano of sup-board en peddel rond of kies voor een HotTug. Dit hotpot bootje is gevuld met tot 38 graden verwarmd water, dat dankzij een houtkacheltje lekker op temperatuur blijft. Wordt lekker rozig of neem een verfrissende duik, eco-wellness is het sowieso! In het knusse bergdorp Habkern, boven het meer, woont alpenhoornbouwer Heinz Tschiemer. Hij werkt uitsluitend met lokaal sparrenhout, in de werkplaats voel je je een echte Zwitser. Want alphoorns zeggen alles over het bergleven: sinds oudsher worden ze gebruikt om signalen te geven. Voel hoe dat gaat en leer hier zelf alphoornblazen!

©Switzerland Tourism

Grandioze Eiger en meringue

‘Het dak van Europa’ wordt Jungfraujoch ook wel genoemd. Al meer dan honderd jaar rijdt de Jungfraubahn naar dit hoogstgelegen treinstation van Europa, op 3454 meter hoogte. Dankzij het gigantische V-Bahn-project, afgerond in 2020, sta je nu al in anderhalf uur vanuit Interlaken op de top. Het is het modernste project in het Alpengebied ooit, gebouwd met respect voor natuur en milieu. Boven sta je oog in oog met de grandioze Eiger, Mönch en Jungfrau en kun je wandelen in de eeuwige sneeuw. Dat kan ook mooi op iets lagere hoogte, met een lokale gids, in nabijgelegen bergdorpen-met-een-verhaal Grindelwald, Mürren en Meiringen. Wat hebben deze bijvoorbeeld te maken met James Bond en schuimgebak meringue? Oké, meteen de antwoorden: de film On Her Majesty’s Secret Service speelt zich af op en rond het draaiende bergrestaurant boven Mürren. En de Zwitserse banketbakker Casparine maakte in 1720 voor het eerst meringue en vernoemde de lekkernij naar zijn woonplaats Meiringen.

©Jungfraubahnen

©Max Thijssen

Energie!

Grimselwelt is het gebied in Berner Oberland ‘waar de energieën stromen’. Zwerf vooral rond in dit woeste, fascinerende landschap met bergpaden, hangbruggen en steile kabelbanen, goed voor je energie, maar laat je ook rondleiden in Kraftwerke Oberhasli. Deze gigantische, duurzame energiecentrale is veel fascinerender dan je denkt. Je komt terecht in een hooggelegen wereld van waterkrachtcentrales, opslagmeren en ondergrondse tunnels.

©David Birri

Runningtrails over bergkammen

Het gebied Adelboden-Lenk-Kandersteg staat bekend om de avontuurlijke runningtrails. Daarvoor hoef je echt geen ervaren hardloper te zijn, dus noteer de Fortuna-Trails maar, dat zijn de mooiste. Dichterbij de ongerepte natuur kun je haast niet komen. In deze regio zijn pittoreske bergdorpen en alpenweiden, maar ook grillige pieken en hooggelegen hutten.

Dit is allemaal een beetje nagebouwd in de natuurlijke AlpKultur®-speeltuin Lenkerseeli, met onder meer een tokkelbaan en touwhangbrug. Leuk voor jong en oud! Net als treinreizen trouwens. Verblijf je ’s zomers ten minste één nacht in bovengenoemde plaatsen, dan is het openbaar vervoer daar gratis. Dus is het een dag minder mooi weer tijdens je trailrunning-vakantie in Adelboden? Maak dan een uitstapje naar Frutigen of Kandersteg. De reiskosten tussen de dorpen zijn inbegrepen in je Gästekarte!

©Sven Allenbach / Tourismus Adelboden Lenk Kandersteg

Tip!

Swiss Travel Pass

Dit all-in-one-ticket is voor reizigers uit het buitenland dé sleutel tot het openbaarvervoernet van Zwitserland. Met één ticket kun je 3, 4, 6, 8 of 15 dagen lang per trein, bus en boot door heel Zwitserland reizen. Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis meereizen met de Swiss Family Card.

