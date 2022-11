Dyson, voor super schone binnenlucht

Fijnstof, virussen en bacteriën? Slechte lucht doet je geen goed. Een luchtreiniger filtert de lucht en vermindert je kans om ziek te worden.

De Dyson Air Purifier houdt 99,95 procent van alle vuile deeltjes vast die in je woonkamer of kantoor door de lucht zweven. Het toestel zuivert de lucht en verspreidt die door de volledige woonruimte. De Air Purifier van Dyson is volgens Forbes Magazine één van de beste luchtreinigers op de markt, ideaal voor personen met allergieën of gevoeligheid aan fijnstof.

Drie-in-één

De Dyson Air Purifier doet meer dan enkel lucht zuiveren. Dit zorgt ook voor een optimale ventilatie. Dit kernassortiment bestaat uit twee-in-één-toestellen die zowel de lucht zuiveren als voor verkoeling zorgen, en drie-in-één-versies die zuiveren, verkoelen en bevochtigen of verwarmen. Dit maakt van de Air Purifier een toestel voor elk seizoen.

Modernste technieken

Om tot een krachtige filtering te komen, ontwikkelde Dyson een innovatieve technologie. Een filtratiesysteem vangt de allerkleinste deeltjes in je woonkamer op, tot 0,1 micron: honderden keren fijner dan een menselijk haar. Actieve kool haalt bovendien schadelijke gassen uit de omgeving.

Een van de meest recente toestellen beschikt over drie soorten sensoren die ultrafijnedeeltjes detecteren, en de temperatuur en luchtvochtigheid permanent monitoren. Eenmaal de zuivering is gebeurd, zorgt de Air Multiplier Technology voor een optimale verspreiding van de gereinigde lucht.

Smart device

Wat de Dyson Air Purifier echt gebruiksvriendelijk maakt, net zoals bij de meeste toestellen van Dyson, is de volledige draadloze werking en bediening van op afstand. Met de Dyson Link app bedien je jouw toestel en controleer je de luchtkwaliteit in je huis, rechtstreeks vanop je smartphone.

In een handomdraai zie je de activiteit van het toestel en krijg je een beter inzicht in de temperatuur, vochtigheid en de levensduur van de filters. Allemaal met één doel: meer comfort dankzij schone lucht.

Meer info vind je hier

Dyson Air Purifier

Zuivert tot 99,95 procent van de allergenen en verontreinigende stoffen

Luchtreiniging het hele jaar door, met warme of gekoelde lucht

Krachtige, intelligente luchtreiniging van de hele kamer

Draadloze bediening via de Dyson Link app

Prijs: vanaf € 449