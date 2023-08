Druivengeluk: fietsen & genieten

Door een postkaartlandschap fietsen, je verbazen over landelijke schoonheid en dan een dikke tros plukverse tafeldruiven mee naar huis nemen? Dat is het ultieme zomergevoel waarop de streek rond Overijse en Hoeilaart, in de Groene Gordel rond Brussel, je trakteert.

Aan de oostelijke rand van het Zoniënwoud begint een nieuwe wereld. In het glooiende landschap rond Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg duiken opvallend veel serres op. Al meer dan honderd jaar is dit dé druivenstreek van België. Ook vandaag wordt de plaatselijke delicatesse, de verfijnde Vlaams-Brabantse tafeldruif, hier nog met veel zorg geteeld. Maar vooral: dit is ook een uniek decor voor heerlijke fietstochten, met weidse panorama’s en elegante stopplaatsen.

Zeven must-sees op de ‘Royalroute’, een klassieke druivenfietstocht:

1. Kasteel van Huldenberg

Met zijn elegante spitstorens, ramen met witte luiken en parktuin is het Kasteel van Huldenberg een fraaie verschijning. Dit is de bakermat van de tafeldruif. Vanaf 1861 begon de tuinman van de baron, een zekere Felix Sohie, hier druiven in serres te telen. Het kasteel kun je niet bezoeken, maar is wel een perfect decor voor een selfie. Boeiend contrast: de street art aan de overkant van de straat. De kleurige beelden van vijf ‘speelgoedrenners’ brengen hulde aan de klassieke voorjaarskoersen, zoals de Brabantse Pijl.

Kasteelpark 1, Huldenberg, bij fietsknooppunt 27

2. Mooiste boom van Vlaams-Brabant

Aan een kapelletje op een kruispunt in het landelijke Duisburg verrijst een prachtige zomerlinde. De boom is vermoedelijk meer dan 250 jaar oud, het is in elk geval de grootste, dikste en oudste boom van de wijde omgeving. Op deze plaats heb je trouwens een fantastisch vergezicht over de streek.

Kruispunt Huldenbergstraat en Oliestraat in Duisburg (Tervuren) 650 m van fietsknooppunt 25

3. Oude en nieuwe serres

De lange Groeneweg in Overijse maakt zijn naam helemaal waar. Eerst rij je door een smalle corridor van groen, langs chique oude en nieuwe villa’s. Daarna ontvouwt zich een landschap van heerlijk weidse panorama’s over de golvende streek. Hier kun je, naast de velden, akkers en paardenweides, de twee typische druivenserres uit de streek zien. De oudere serres hebben afgeronde hoeken, recente serres herken je aan hun rechtere ‘knik’ – die maakt het mogelijk om makkelijker rechtopstaand te werken.

Groeneweg in Overijse, tussen fietsknooppunt 25 en 26

Tip: Op deze weg teelt een familiebedrijf al drie generaties de Vlaams-Brabantse tafeldruif: in augustus en september knipt serrist Ronald Vanderkelen de rijpe druiven plukvers voor je af.

4. Oud kerkje in Vossem

In het dorp Vossem moet je zeker eens binnenstappen in de schijnbaar banale Sint-Pauluskerk. En niet alleen voor de koelte. De kleine, intieme kerk gaat terug naar de 12de tot 13de eeuw, maar werd later wel grondig verbouwd. Toch kun je er nog goed enkele Romaanse stijlkenmerken en oude middeleeuwse muurschilderingen zien.

Dorpsplein Vossem (Tervuren), bij fietsknooppunt 45

5. Park van Tervuren: koninklijke allure

Om uit te rusten, te picknicken, rond te slenteren of voor sightseeing: het majestueuze Park van Tervuren mag je niet overslaan. Ooit was het een jachtdomein voor hertogen, eeuwen later werd het een koninklijke zomerresidentie met indrukwekkende loofbomen, elegante Franse tuinen, beelden, vijvers, fonteinen en een barokke kapel. Ook het AfricaMuseum en Afrikapaleis liggen hier. Een heerlijke plek om even te vertoeven.

Keizerinnedreef Tervuren, bij fietsknooppunt 61

6. Bezoekerscentrum Dru!f

Bezoekerscentrum Dru!f vertelt het verhaal van de plaatselijke druiventeelt, met smakelijke variëteiten zoals Royal, Muscat, Leopold III en Baidor. Dat doen ze onder meer aan de hand van authentieke gebruiksvoorwerpen, zoals oude knipscharen, foto’s van vroeger en fascinerende timelapse-beelden van groeiende druiven. Voor de kinderen zijn er interactieve elementen en spelletjes.

Waversesteenweg 2 in Overijse, bij fietsknooppunt 40 (en 26)

7. Extra: Even naar Toscane of Klein Zwitserland

Ook Hoeilaart is een echte druivengemeente met actieve serristen én met een wondermooie landweg: in de Koedaalstraat rij je plots een ander land binnen. Noem het Klein Zwitserland, Toscane of groen Oostenrijk… in elk geval waan je je plots ver van huis. Je fietst hier onder meer langs het domein van druiventeler Mia Michiels, die je na afspraak graag een rondleiding geeft. Ook de oudste serrist van de druivenstreek, Norbert Vanherentals (90), woont in de buurt.

Koedaalstraat in Hoeilaart, tussen fietsknooppunt 30 en 41

Norbert Van Herentals, J.B. Blommaertstraat 12 in Hoeilaart, 1,8 km van fietsknooppunt 30

Praktisch

Zes trekpleisters liggen op de druivenfietsroute Royalroute (33,2 km) die vanuit Overijse vertrekt. Knooppunten en plannetje via deze link .

. Wil je Hoeilaart en de mooie Koedaalstraat zien? Rij vanaf knooppunt 60 via 49 – 44 – 30 – 41 naar knooppunt 40. Met deze uitbreiding wordt de route 40 km lang.

De druivenstreek is heuvelachtig, op de route liggen een paar pittige hellingen. Wie niet graag sportief fietst, kiest beter een e-bike. Die kan je bijvoorbeeld huren in Huldenberg.

Shoppen & picknicken

Erik en Marie-Anne Van Camp telen niet alleen sappige tafeldruiven, maar hebben ook een winkeltje met groenten, fruit, druiven van eigen kweek en uitstekende streekproducten. Of bestel je picknick met druiven en druivensap bij de gemeente Overijse: er zijn verschillende afhaalpunten, ook bij enkele serristen.

Hapje & terrasje

Aan het Park van Tervuren kun je ‘smoakpizza’s’ en tearoom-snacks eten in het Spaans Huis of fijne aperogerechten proeven van tv-kok Jeroen De Pauw in Canapé. Heerlijk Italiaans eet je bij Neo Gusto , met terras aan het Gemeenteplein in Hoeilaart.

Feest!

In de late zomer wordt er volop gefeest in de druivenstreek. De doen ze lang niet alleen om de Vlaams-Brabantse tafeldruif in de kijker te zetten. Bij de festiviteiten horen spetterende optredens, dj-sets, avondmarkten, expo’s, kermissen, ludieke sportwedstrijden en allerlei animatie (ook voor de kinderen). Ambiance verzekerd.

12-13 augustus : Duisburgse Feesten, met o.m. druivententoonstelling en proeversmarkt

: Duisburgse Feesten, met o.m. druivententoonstelling en proeversmarkt 25-30 augustus : Druivenfeesten in Overijse, met o.m. druivenstoet, druivenexpo en druivenmis

: Druivenfeesten in Overijse, met o.m. druivenstoet, druivenexpo en druivenmis 15-19 september : Druivenfestival Hoeilaart met o.m. proeversmarkt

: Druivenfestival Hoeilaart met o.m. proeversmarkt 29 september tot 1 oktober: Huldenbergse feesten met o.m. druivenveiling

