Dreamy Dubai: mindful activiteiten voor de ultieme wellnessvakantie

De recentste reistrends tonen aan dat reizigers steeds vaker op zoek gaan naar wellness- en mindfulness-ervaringen. Het is niet alleen een manier om te ontspannen, maar ook om jezelf opnieuw te verbinden en meer te ontplooien. Van pure luxe tot holistische centra voor mentaal welzijn: Dubai is het paradijs voor wie op zoek is naar een erg breed scala aan wellness-activiteiten.

Hoewel Dubai internationaal eerder bekendstaat om haar landmarks en avontuurlijke activiteiten, verdient haar wellnessaanbod ook aandacht. Het zeer hoge niveau van de (vaak unieke) wellnessbehandelingen en de diversiteit die Dubai te bieden heeft, zijn een enorme troef. Op slechts 6 uur vliegen van Brussel, is Dubai dé reisbestemming voor wie op zoek is naar een mindful en ontspannende vakantie, mét garantie op zon tijdens de koude wintermaanden.

Baden in stille luxe

Voor een luxe-ervaring van wereldklasse moet je in Dubai zijn. Je geniet er van exclusieve behandelingen die je nergens anders kan boeken. De high luxury spas beschikken vaak over de allernieuwste wellnesstechnologieën.

Een bezoek aan de Talise Ottoman Spa in het luxe Jumeirah Zabeel Saray-hotel dringt zich op als je op zoek bent naar een van de meest unieke wellnesslocaties in Dubai. De combinatie van de Ottomaanse grandeur (denk: mozaïeken, marmer en gouden details) en moderne luxe zorgt voor een unieke setting. Voor de ultieme wellness-ervaring, raden we je aan om de gouden hamam-gezichtsbehandeling te boeken.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De Anjana Spa in Rixos The Palm biedt naast een breed scala aan behandelingen, geïnspireerd door de traditionele Oosterse geneeskunde, ook een adembenemend uitzicht op de stad en de zee.

Voor een wellness-ervaring in de woestijn tekent Bab al Shams. Het gebouw zelf kent een traditionele Arabische architectuur en je kan er bovendien genieten van heerlijke gerechten én het onbetaalbare uitzicht.

Mindful ontspannen

Wie een beetje met mindfulness bezig is, weet dat rust niet alleen het fysieke aspect is. Massages en gezichtsbehandelingen zijn enorm ontspannend, maar de échte rust komt van binnenuit. Dat weten ook deze mindful instituten in Dubai die bovendien zeer betaalbaar zijn.

Bij SEVA gaat het niet alleen over gezichtsbehandelingen en massages, de behandeling gaat een stukje dieper. Met sound healing, kundalini yoga, meditatie, veganistische maaltijden, kruiden- en theetastings… hebben ze echt álles om je tot in de kern te doen ontspannen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ook yogastudio Samadhi richt zich zowel op het fysieke als het mentale aspect van wellness met een aanbod holistische behandelingen, verschillende soorten yoga en natuurlijk ook een ontspannende meditatiesessie. De candlelight soundbaths zijn alvast een unieke ervaring die niet mag ontbreken op je bucketlist.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Unieke yoga-ervaringen

Hatha, Bikram… We kennen allemaal wel enkele soorten yoga, maar in Dubai beloof je er nog veel meer te ontdekken. AURA – Yoga in the Sky iseen unieke yoga-ervaring waarbij je tijdens de les kan genieten van een panoramisch uitzicht over The Palm. De mindful yogasessies zijn perfect voor wie wil ontspannen, flexibiliteit wil vergroten én tegelijkertijd wil genieten van een adembenemend uitzicht over Dubai.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bij Underwater Yoga bij Atlantis The Palm in Dubai ga je kopje onder. De yogasessie speelt zich af onder water, in een speciaal daarvoor ontworpen zwembad. Door de weerstand van het water worden de oefeningen net wat uitdagender en effectiever, terwijl het water tegelijkertijd zorgt voor diepe ontspanning en een gevoel van gewichtloosheid. Flexibiliteit, kracht, balans, ontspanning én een vleugje luxe.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het Desert Yoga Retreat in Dubai biedt dan weer yoga en mindfulness aan in adembenemende woestijnlandschappen. Een ontspannende yogasessie in combinatie met de stilte van de woestijn zorgt voor een innerlijke rust en tegelijk een intense verbinding met de natuur.

Meer info en reisinspiratie op visitdubai.com.