De whisky van Bruichladdich: wel authentiek, niet conventioneel

We zetten koers naar Islay, een eiland ten westen van het Schotse vasteland. Wat daar te ontdekken valt? Een single malt die door whiskyliefhebbers alom geprezen wordt. Maak kennis met Bruichladdich.

Bruichladdich (uitgesproken als ‘bruk-ladie’) wordt gekenmerkt door zijn opmerkelijke fruitaroma’s en is het product van ambachtelijke, maar toch toekomstgerichte vakkennis. De in 1881 door de broers Harvey opgerichte distilleerderij werkt nog steeds voor het grootste deel met het originele materiaal uit victoriaanse tijden. Wat zeldzaam is in Schotland, zijn de open brouwketel en de distilleerketels met een platte basis en een recht vat. Met hun hoogte van 6 meter ogen ze erg indrukwekkend.

Maar op hun lauweren rusten, dat doen ze bij Bruichladdich niet. De distilleerderij innoveert voortdurend om de kwaliteit te verbeteren en haar milieuvoetafdruk te verkleinen. Sinds 2004 wordt bijvoorbeeld een deel van hun gerst op het eiland Islay zelf verbouwd. Vandaag de dag is de distilleerderij de enige die er whisky produceert, rijpt én bottelt.

Meer dan 140 jaar oud

De geschiedenis van Bruichladdich gaat helemaal terug tot 1881. Maar pas toen Mark en Simon de distilleerderij in 2001 overnamen met de steun van een groep bevlogen investeerders, kreeg haar huidige reputatie vorm. Jim McEwan, de meermaals internationaal bekroonde keldermeester van Bruichladdich, wilde zich niet laten beknotten door de gevestigde regels en experimenteerde volop met drie- en vierdubbele distillatie. De vaten die de vroegere eigenaars hadden achtergelaten in de oude kelders van de distilleerderij gebruikte hij als uitgangspunt.

Sinds de overname in 2012 door Rémy Cointreau en de komst van Adam Hannett, die in 2015 de fakkel overnam van Jim McEwan, spitst de distilleerderij zich toe op de kwaliteit van haar whisky’s. Dat doen de eigenaars door slimme keuzes te maken op het vlak van rijping in plaats van meer referenties aan de catalogus toe te voegen.

Adam Hannett

Niet-geturfde whisky

Anders dan bij de andere distilleerderijen op Islay wordt de single malt van Bruichladdich zonder turf gedroogd. Zonder die rokerige invloed komen de complexe bloementoetsen van de gerst op een unieke manier tot uiting. Het ambachtelijke proces is sinds het victoriaanse tijdperk ongewijzigd gebleven: de whisky wordt nog steeds via infusie gedistilleerd op basis van 100 % Schotse gerst. Na een trage gisting in houten brouwkuipen en distillatie in rechte ketels wordt de single malt overgeheveld naar vaten van superieure kwaliteit. Later wordt de whisky gebotteld en bewaard in magazijnen op het domein. Hij wordt niet koud gefilterd en bevat geen kleurstoffen. Daardoor blijven de natuurlijke essentiële oliën erin bewaard en krijgt de single malt zijn complexe smaak en volle mondgevoel.

Voor een duurzamere wereld

De whisky van Bruichladdich is een puur streekproduct van het eiland Islay en de mensen die er wonen. Het is dus niet verwonderlijk dat de distilleerderij erg begaan is met duurzaamheid. Elke dag zetten ze zich in om de impact van hun activiteiten te verkleinen en milieuvriendelijker te werken, voor een gezondere toekomst voor onze planeet en haar bewoners. In 2021 werden het duurzaamheidsbeleid van de distilleerderij beloond met een B Corp-certificering. De punten waarvoor Bruichladdich zich het meest inspant, zijn energie en CO2-uitstoot. Ze streven ernaar om hun distillatieproces tegen 2025 volledig koolstofvrij te maken en zetten zich in voor de samenleving en economie op Islay, de landbouw en de biodiversiteit. Zo herintroduceerde de distilleerderij in 2004 de gerstteelt op het eiland. Tot slot heeft Bruichladdich zijn afval- en verpakkingsbeleid hertekend om minder grondstoffen te verbruiken en meer te hergebruiken. Doe gerust ook uw duit in het zakje door mee te recycleren!

Ontdek de whisky’s en de fascinerende geschiedenis van Bruichladdich hier.