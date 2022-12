De Vogezen: wintersportplezier dicht bij huis

Advertorial

Je hoeft niet naar het Hoge Noorden te trekken om in de winter te genieten van het moois dat de bergen te bieden hebben. De Vogezen verwelkomen je voor een gezinsvakantie die jong en oud weet te bekoren.

Sneeuwbalgevechten, skipistes, sneeuwschoenwandelingen, besneeuwde landschappen, rodelen, avonden bij de haard met warme chocolademelk en veel gelach: vakanties in de bergen horen vaak bij de mooiste familieherinneringen. Want wat is er mooier dan een uitje in de sneeuw dat iedereen weer bij elkaar brengt met gevarieerde en verkwikkende buitenactiviteiten voor alle generaties? Om een prachtige reis te maken, hoef je niet altijd uren en uren onderweg te zijn. Op slechts een halve dag rijden van Brussel liggen de Vogezen, een van de mooiste bergbestemmingen in Frankrijk en zelfs heel Europa. Volg ons op de pistes in de regio Grand Est om deze intieme, charmante en rustgevende bestemming voor het hele gezin te ontdekken. Maakt niet uit of je een beginnende skiër of een heuse wintersportfanaat bent!

Activiteiten voor het hele gezin

Wat maakt dit Franse gebergte zo charmant? Dat merk je vanzelf zodra je de grens met Frankrijk bent overgestoken. Betoverende landschappen (van besneeuwde toppen en bevroren meren tot dennenbossen gehuld in een wit laagje), gezellige en gastvrije skioorden op maat van gezinnen, glooiende hellingen waar ook beginners mee weg kunnen, hartverwarmende restaurants waar het heerlijk tafelen is na een dag in de buitenlucht, tal van winteractiviteiten … je ontdekt het hier allemaal. Verken de omgeving tijdens een sneeuwschoenwandeling met het gezin van twee uur, georganiseerd door het skioord Lac Blanc. In de ‘voetsporen’ van de plaatselijke fauna trek je diep het bos in. Kinderen zijn welkom vanaf drie jaar. Een originele, intense en magische wandeling die je nooit meer vergeet! Wie op zoek is naar een adrenalinekick, moet naar de Tricky Track-rodelbaan. Dit intense en leuke parcours van een kilometer lang met dertien bochten is een unieke belevenis rond de Col du Calvaire. Onderweg haal je snelheden tot 40 km/u, maar wees gerust: je krijgt voldoende tijd om de omgeving en het besneeuwde landschap te bewonderen.

Wat wintersport betreft: de Vogezen tellen heel wat kleinschalige en gezellige skistations met voorzieningen voor gezinnen. Een van onze favorieten is het alpendomein van Gérardmer, dat 21 pistes telt die zowel voor jonge beginners als ervaren skiërs geschikt zijn. Op het programma: 40 kilometer aan leuke pistes om de benen te strekken en de Hoge Vogezen te ontdekken.

Gevarieerde en bijzondere accommodatie

Na een dag in de buitenlucht droom je vast van een lekker knus nestje! Gelukkig is de accommodatie in de regio net zo gevarieerd als het aanbod aan activiteiten. Voor koppels die van natuur en cocooning houden, is het charmante driesterrenhotel bij Lac Blanc perfect. Dit resort biedt een arrangement voor twee personen vanaf 203 euro met twee overnachtingen en ontbijt, zodat je er met z’n tweetjes even tussenuit kunt in de Vogezen.

Heb je liever de charme en privacy van een vakantiehuisje? We bevelen van harte la Tanière aan, een Vogezische boerderij met drie sterren. Tot acht personen genieten hier volop van de rust en de prachtige vergezichten over de vallei van Saint-Maurice-sur-Moselle. Een comfortabel en leuk ingericht vakantiehuisje in chaletstijl dat ideaal is voor gezinnen en vriendengroepen.

Voor een romantische, verkwikkende en ontspannende vakantie midden in het bos moet je in de Chalet des Bois zijn, een prachtige accommodatie verscholen tussen de dennenbomen met een spectaculair uitzicht op de vallei van Villé. Deze chalet krijgt vier korenaren van Gîtes de France en verwelkomt je in een schitterende, lichte en serene omgeving in de volle natuur.

Het erg charmante toevluchtsoord La Fuste du Trappeur ligt tussen de dennenbomen, in het hart van het bos van La Bresse. Deze unieke blokhut is voorzien van alle gemakken, voor een heerlijke vakantie met vier personen. Ontspan en geniet van het ongelooflijke uitzicht vanuit de hottub of lekker warm bij de haard. ’s Ochtends graag een lekker ontbijt? Daar hoef je zelfs de deur niet voor uit, want er worden ontbijtmanden geleverd.

Goed uitgeruste chalets, betoverende landschappen en activiteiten voor het hele gezin … het is moeilijk om te weerstaan aan de betoverende charme van de Vogezen. Tot binnenkort op de pistes?

