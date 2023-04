De verrassingen rond het Meer van Genève: mooi en duurzaam!

In kanton Vaud wandel je tussen steile wijngaarden met zicht op het glinsterende Meer van Genève. Er is nog echt boerenland met kaasmakers op hoge alpen. In restaurants met het label ‘Fait Maison’ wordt uitsluitend regionaal gekookt. Duurzaam ‘Swisstainable’ reizen is hier: puur en authentiek.

Alpenherders en kaasmakers

Onlangs nog lekker kaasfondue gegeten? Grote kans dat daar de wereldberoemde Gruyère AOP in zat. De kaas wordt gemaakt in en rond Gruyère, een middeleeuws prentenboekstadje op een heuvel. Ook het zomerkaasje L’Etivaz AOP komt trouwens uit dit gebied. Natuurpark Gruyère Pays-d’Enhaut ligt tussen de oever van het Meer van Genève en kanton Fribourg. Eeuwenoude tradities zijn hier nog levend en wel, dus neem de tijd. Verken dit gebied van kaasmakers, alpenherders, groene berghellingen, prachtige dorpjes en folklore. Er zijn eindeloze wandelpaden en kaasroutes waarbij je het kaasmaakproces van A tot Z ziet, met uitleg van de boer. Op heel andere manier zijn scènes uit het boerenleven te zien in allerlei meesterwerkjes van papier: in Château-d’Œx is een museum gevestigd over de knipselkunst-folklore.

Kristalhelder bergwater

Je lichaam onderdompelen in een kristalhelder meer is ook een manier om tot de kern van dit kanton te komen. Het Meer van Genève is natuurlijk een uitblinker, maar er zijn vele blauwe en groene meren en rivieren. Wat dacht je van stand-up paddelen met uitzicht op de Alpen? Wandelen langs watervallen? E-biken naast stromende beken? Er is een uitgebreid netwerk van mountainbikeroutes, kies maar: aan de voet van hellingen door de wijngaarden, door alpenweiden of hoog in de bergen in gletsjergebied Glacier 3000? Of geniet gewoon zittend op een rots aan een oever. Dat is zo mooi aan Zwitserland, op ontelbare plekken doe je energie op en maak je je hoofd leeg.

Duurzaam reizen in belle-époque trein

Mijmerend in de trein kom je ook tot rust. De legendarische GoldenPass-panoramatrein rijdt tussen Montreux en Luzern, waarmee je een prachtig deel van het land doorkruist. Uit het raam zie je de UNESCO-wijngaarden van Lavaux, besneeuwde toppen, alpenweiden, chaletdorpen en meren. Of je nu in de reguliere trein zit of in een gemoderniseerd belle époque-rijtuig: duurzaam reizen is het.

Wandelen tussen wijnranken

Denk je aan Zwitserland, dan denk je misschien niet meteen aan wijn. Toch zijn er rond het Meer van Genève eeuwenoude wijngebieden. De wijngaarden van Chablais leunen charmant tegen de Alpen aan. Volg hier het wandelpad en je komt vanzelf een trotse wijnboer tegen. Een praatje en proeverij liggen dan voor de hand, zit je toch nog met vragen, dan kun je naar het wijnmuseum in het kasteel van Aigle. Daar wordt alles uitgelegd over de wijnbouw en het oorspronkelijk landschap.

Lekker, puur eten

Over oorspronkelijk gesproken, let op het label ‘Fait Maison’ bij een restaurant in dit Franstalige deel van Zwitserland. Ga dan vooral naar binnen, het betekent dat er wordt gekookt met verse, lokale producten. Het voedsel moet traceerbaar, authentiek, regionaal, duurzaam en seizoensgebonden zijn. Restaurant Miroir d’Argentine heeft het label. De gerechten met vlees en gevogelte zijn beroemd, maar vegetarisch en vegan eten kan evengoed. Ook in het landelijke hotel Ermitage in Château d’Œx werkt de keuken met seizoensproducten uit eigen moestuin of van omliggende boerderijen. Het is een van de redenen waarom je je hier zo snel thuis voelt.

Tip!

Swiss Travel Pass

Dit all-in-one-ticket is voor reizigers uit het buitenland dé sleutel tot het openbaarvervoernet van Zwitserland. Met één ticket kun je 3, 4, 6, 8 of 15 dagen lang per trein, bus en boot door heel Zwitserland reizen. Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis meereizen met de Swiss Family Card.

