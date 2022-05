De Unesco fietsroute – stap op de fiets en ga op zoek naar het Waalse erfgoed

Of je nu een of meerdere etappes aflegt, tijdens deze Unesco-fietsroute ontdek je op eigen tempo ontelbare erfgoedparels en culturele rijkdommen van Wallonië. De 11 etappes volgen de groene en vlakke RAVeL-wegen of fietsknooppunten en zijn dus makkelijk en toegankelijk.

De route vertrekt aan de voet van de prachtige kathedraal en belfort in Doornik, vlakbij Frankrijk, en gaat oostwaarts richting de opmerkelijke site van Blegny-Mine, op een steenworp van Nederland. Onderweg proef je de sfeer en snuif je de contrasten op tussen de vlaktes van Henegouwen, de diep uitgesneden oevers van de Maas, de heuvels van de Condroz en de geheime valleien van de Ardennen. Neem de tijd om de uitzonderlijke plaatsen te bewonderen die op de werelderfgoedlijst van de Unesco staan. Het zijn stuk voor stuk bevoorrechte getuigen van het rijke verleden.

Bois du Cazier © photo-daylight.com – Jean-Luc Deru

Zeker niet te missen zijn de historische mijnsites van Le Grand Hornu en Le Bois du Cazier bijvoorbeeld, en de authentieke mijnwerkersstad van het Bois-du-Luc. De fiets is ook een ideale manier om de uitzonderlijke en indrukkwekkende hydraulische scheepsliften langs het Centrumkanaal te bezoeken.

Tijdens jouw avontuur doorkruis je ook aantrekkelijke dorpjes en steden die het bezoeken waard zijn. Bijvoorbeeld het charmante Bergen, cultuurstad bij uitstek, met talloze architecturale pareltjes en musea. Binche, als stad van de Gilles, en het prachtige Thuin, beroemd onder andere om zijn hangende tuinen. Wie nog energie over heeft, wordt trouwens op de top van het belfort van Thuin beloond met een uitzonderlijk panorama.

Bergen Belfort © Visitmons – Gregory Mathelot

Charleroi heeft ook wat verrassingen in petto. Deze stad mag dan wel een donkere periode gehad hebben met het einde van haar bloeiende industriële verleden, vandaag is de stad vol beloften. Postkaartstadje Dinant ligt ook op de weg en vanop de oevers van de Maas heb je een charmante blik op de Citadel en de bol van de klokkentoren van de Collegiale kerk. Als je de benen wilt sparen, neem de kabelbaan naar de Citadel voor een magnifiek uitzicht. Volgende halte ? Spa ! Een historische kuurstad ideaal voor een wellness en erkend door Unesco, en wat verder Malmedy, waar je fietst langs de Vennbaan, de oude spoorlijn die door de Eifel loopt, en het adembenemende landschap van de Hoge Venen kan bewonderen.

Scheepslift Strépy-Bracquengnies © WBT SPRL Cernix-Pierre Pauquay

Hoe beter op adem komen tijdens jouw fietstocht dan met een proeverij van bier, als het levend Belgisch erfgoed, of andere lekkere streekproducten ? Onderweg passeer je de Abdijen van Maredsous, Leffe, Val-Dieu, en andere plaatsen en brouwerijen die geschikt zijn om te proeven. Liever een andere soort verfrissing ? Dat vind je in de grotten van Remouchamps !

Deze bijna 500 km lange tocht bestaat uit 11 etappes – individueel te ontdekken of te combineren – en geeft jou de kans om Wallonië op een totaal andere manier te zien. Er zijn ook veel andere leuke fietstochten te ontdekken in Wallonië. Veel fietsplezier !

Klik hier voor meer informatie over de Unesco fietsroute en andere leuke fietstochten in Wallonië en de Ardennen.