De streek van Montesquieu: een onvergetelijke uitstap ten zuiden van Bordeaux

Op zoek naar een origineel dagje weg in de omgeving van Bordeaux? Op een twintigtal kilometer van de wijnstad bekoort de streek van Montesquieu met tonnen authenticiteit, sprookjesachtige kastelen en uitzonderlijk verfijnde wijn.

Trek je deze zomer naar Bordeaux? Een fantastisch idee! Het historische centrum, het museum ‘Cité du Vin’, het kunstcentrum ‘Les Bassins des Lumières’ en andere grote monumenten van de Schone Slaapster staan vast al op je planning. Maar vergeet zeker de streek van Montesquieu niet! Op amper 30 minuten rijden van Bordeaux wacht je een landelijke, verfrissende en vredige bestemming die gul uitpakt met wijngaarden, kastelen en natuur.

Een weekendje Montesquieu

©Laurent Wangermez

‘Les Terres de Montesquieu’ hebben hun naam niet gestolen. Eerste stop: het Château de La Brède, de geboorteplaats van Charles Louis de Secondat, baron van La Brède en Montesquieu. We kennen hem beter als de Franse filosoof en schrijver Montesquieu. Van maart tot november ben je welkom voor een rondleiding in dit historische monument. Ontdek de kamers – van slaapkamer tot bibliotheek – die de schrijver van Perzische brieven inspireerden. Zet je bezoek voort in de schitterende tuinen van het kasteel en misschien ook het aangrenzende bosgebied, als je benen nog mee willen. Als je heel stil bent, spot je met wat geluk herten, fazanten en andere vogels.

Avenue du Château, 33650 La Brède

©Chateau Malartic Lagraviere

Je geest werd gevoed met een prachtig cultureel bezoek. Maar je smaakpapillen willen ook wel wat! Zet koers naar Château Malartic-Lagravière, een domein dat bekenstaat om zijn uitstekende grands crus. Eigenaars Alfred-Alexandre Bonnie en Michèle Bonnie hechten veel belang aan een evenwichtige biodiversiteit in hun uitgestrekte wijngaard, die sinds 2008 het label voor duurzame landbouw draagt. Château Malartic-Lagravière is de gedroomde locatie voor een wijntour. Er worden het hele jaar door rondleidingen, proeverijen en culinaire workshops georganiseerd.

©Chateau Malartic Lagraviere

Na een ochtend vol boeiende bezoeken zal je maag wel knorren! Blijf gewoon waar je bent. Je kunt je bezoek namelijk afronden met een ‘Chic & British’ picknicklunch, een origineel concept van de familie Bonnie. Vlij je neer op de dekentjes en ligstoelen in de tuinen van het kasteel, in de schaduw van de pijnbomen. En dan is het volop genieten van een heerlijk déjeuner sur l’herbe, met twee glazen wijn per persoon. De lekkerste kaas, uitstekende wijnen en een betoverende omgeving … Deze uitstap zal je nog lang bijblijven! Je wilt hier vast nooit meer weg. Toch raden we een wandeltocht over de Chemins de Malartic aan, om je spijsvertering een handje te helpen. Tijdens deze idyllische wandeling van zo’n anderhalf uur met gids ontdek je de rest van het domein, van de boerderij tot het kasteel, langs open plekken vol wilde bloemen en wijnpakhuizen. Na deze dag hebben het domein, zijn grands crus en wonderlijke ecosysteem geen geheimen meer voor jou!

43 Avenue de Mont de Marsan, 33850 Léognan

Waar overnacht je?

Mag het nog wat magischer worden? Boek een nacht in Les Sources de Caudalie en maak van deze fantastische daguitstap een onvergetelijk weekend! Dit vijfsterrenhotel met wellnessfaciliteiten ligt vlak bij Bordeaux, tussen de wijngaarden van Château Smith Haut Laffite en de bossen. Hier kom je helemaal tot rust. Eigentijdse kamers, een adembenemende groene omgeving, drie restaurants (gastronomisch, bistronomisch en delicatessen) en een kuuroord in het teken van vinotherapie … Hier vertrek je compleet ontspannen en met een grote glimlach op je gezicht!

