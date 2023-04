De natuur in Wallis betovert!

Wil je duurzaam reizen en voluit genieten? Swisstainable noemen ze dat in Zwitserland. Kanton Wallis zal je verrassen met beroemde pieken en berghutten waar je heerlijk slaapt. Ontdek met een gids heilzame alpenkruiden of reis in treintjes naar grote hoogten. De ongerepte natuur is overal, je hoofd komt tot rust.

Magische treinrit

Beloofd: de rit met de Gornergratbahn zul je je voor altijd herinneren en de oehs en ahs golven door de trein. De tandradbaan brengt je van het mooie Zermatt naar het zonnige platform de Gornergrat, op 3100 meter. Dat gebeurt duurzaam dankzij een methode waarbij treinen die bergafwaarts gaan de energie produceren voor treinen die bergopwaarts rijden. Boven is er zicht op maar liefst 29 vierduizenders, waaronder de majestueuze Matterhorn. En grote kans dat je tijdens een wandeling in de zomermaanden hier de wollige Walliser zwartneusschapen tegenkomt!

©Gornergrat Bahn

Heilzame Alpenbloemen en stevig wandelen

Van oudsher worden in de Alpen wilde planten en bloemen gebruikt om te helen of het lichaam een oppepper te geven. Niet zo gek, eeuwenlang leefde men hier afgezonderd en zelfvoorzienend. Enthousiaste, lokale gidsen kunnen je alles vertellen over de geheime, heilzame werking van de planten en geven recepten mee voor thuis. Het landschap van de Dents du Midi is sowieso een bezoek waard, met hoge pieken, alpenmeren, bossen, gletsjers en watervallen. Stevig wandelen kun je hier, de Dents du Midi-trail is een mooie en fikse uitdaging. Langs de route liggen hutten en herbergen om lekker te slapen en eten.

©Région Dents du Midi / Litescapemedia

Natuurvermaak en gletsjers

Wat vooral opvalt tijdens een vakantie in Wallis, is hoe goed je je kunt vermaken in de natuur. Je hoeft niet eindeloos te wandelen met alleen een veldfles op zak. Er zijn vele hooggelegen berghutten waar je goed, lokaal kunt eten. De Lämmerenhütte (2502 meter, boven Leukerbad en de Gemmipas) is er zo een: gezinsvriendelijk en grote kans dat je hier steenbokken ziet. Op vele plekken in Wallis zijn ook e-bikes te huur en er is een groot aanbod aan mountainbikeroutes. Bijvoorbeeld rond het turkooiskleurige stuwmeer Mattmark bij Saas-Fee/Saastal. Of volg te voet het prachtige, educatieve gletsjerpad en steek meteen iets op over de klimaatverandering in dit gebied. Over ijsmassa’s gesproken: de Aletschgletsjer, de grootste van de Alpen, is natuurlijk een verhaal apart. Een wandeling met gids over deze ijsmassa is een belevenis.

©chrissie.st

Kristalhelder, zacht stromend water

Het gebied bij Nendaz en Veysonnaz heeft iets anders bijzonders te bieden: een uniek netwerk van historische irrigatiekanalen. ‘Bisses’ in het Frans, ‘suonen’ in het Duits. Vroeger gebruikt om wijngaarden, akkers en fruitbomen in het dal te voorzien van gletsjerwater, nu kun je wandelen langs de ondiepe kanaaltjes met kristalhelder, zacht stromend water. Er zijn gemakkelijke routes voor gezinnen en uitdagende paden langs steile afgronden.

©Nendaz Tourisme

Stadspaleis en een dagje Franse Alpen

Verrassing: in dit kanton met ruige berglandschappen kun je ook cultuur opsnuiven. Het Stockalperslot in Brig is een must-see. Kaspar Stockalper was in de zeventiende eeuw een gewiekst handelaar die graag zijn macht en rijkdom toonde, dit stadspaleis is het overduidelijke bewijs. Even de grens over? Al sinds 1906 verbindt de Mont Blanc Express het Zwitserse Martigny met het Franse Chamonix. De treinreis gaat door een fascinerend berglandschap, er is geen weg die deze route volgt. Kers op de taart is een bezoek aan de gletsjer Mer de Glace boven Chamonix per tandradbaan. Wallis biedt alles voor duurzame slow travel.

©Fascination Alpes Sarl

Tip!

Swiss Travel Pass

Dit all-in-one-ticket is voor reizigers uit het buitenland dé sleutel tot het openbaarvervoernet van Zwitserland. Met één ticket kun je 3, 4, 6, 8 of 15 dagen lang per trein, bus en boot door heel Zwitserland reizen. Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis meereizen met de Swiss Family Card.

Bezoek de MySwitzerland website voor verdere info.

