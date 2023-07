De meest originele cocktails om liefhebbers van gin mee te verrassen

Gin valt altijd in de smaak bij het aperitief, maar er is nog zoveel meer mee te doen dan een klassieke gin-tonic. We kozen twee recepten uit die deze fijne, botanische en complexe drank van een andere kant laten zien.

Niets heerlijker dan aperitieven in de zomerzon. En geen beter drankje dan gin om een verfijnde, verfrissende en gedurfde cocktail met geraffineerde plantentoetsen te maken. Een rooftopbar in de stad, je favoriete strandbar of je tuin, omringd door vrienden … waar je er van geniet, maakt niet uit. Een gin-tonic smaakt altijd. Maar het zou jammer zijn om een edel drankje als gin te reduceren tot deze klassieker onder de cocktails. Wij verklappen twee recepten die gin eens van een andere kant laten zien. Probeer ze vanavond nog uit!

Niet eender welke gin

Geen heerlijke raclette zonder de beste kazen. Geen knapperige frietjes zonder goede aardappelen. En geen gedenkwaardige zeevruchtenschotel zonder oesters van topkwaliteit. Iedereen weet dat een gerecht valt of staat met de kwaliteit van de ingrediënten. Zonder kwaliteit kom je niet tot uitzonderlijke culinaire hoogstandjes en juichende smaakpapillen. Dat geldt ook voor cocktails met gin. Grijp in de winkel niet naar de eerste de beste fles. Je keuze is namelijk bepalend voor de balans en complexiteit van de cocktail. Alleen met goede gin krijg je die geraffineerde aroma’s die je aperitief onvergetelijk maken.

The Botanist wordt gemaakt op Islay, een eiland voor de kust van Schotland, in de historische stokerij Bruichladdich. Deze drank voert de grootste liefhebbers van gin naar de zevende hemel. Het gedroomde ingrediënt voor een dry martini of gin-tonic die je nog lang zal bijblijven. De gerenommeerde stoker Jim McEwan vatte de ongetemde natuur van deze streek samen in een uitzonderlijk complexe maar perfect evenwichtige gin, die op traditionele en ambachtelijke wijze wordt gestookt. Het is een uniek recept met 22 kruiden en planten die met de hand worden geplukt op het eiland, en dat nu levend wordt gehouden door de nieuwe meesterstoker van het huis, Adam Hannet. De jodiumhoudende zeelucht, de subtiele geur van planten aan het begin van de lente, het verse gras van de heidevelden of de aardse aroma’s die je verkwikken na een boswandeling in de nevel … The Botanist, de unieke droge gin van het eiland Islay, neemt je mee op een zinnenstrelende reis naar het hart van Schotland. De hoge kwaliteit van deze gin schuilt niet enkel in zijn unieke, wilde, complexe, zachte en harmonieuze aroma’s, maar ook in de duurzame filosofie die erachter zit. De stokerij is namelijk de trotse bezitter van het label B Corp en maakt er een erezaak van om lokale, met de hand geplukte kruiden en andere botanische ingrediënten van Islay zelf te gebruiken.

Gin-tonic met een twist

Heb je er dorst van gekregen? We delen hieronder twee originele en snelle recepten geïnspireerd op de beroemde dry martini. Ideaal om de hele zomer lang van te genieten. Ga je aperitieven met grote fans van gin-tonic? Deze tijdloze klassieker maak je makkelijk nóg boeiender, want het aantal varianten is eindeloos! Parfumeer deze cocktail bijvoorbeeld met citrusfruit, rode vruchten of keukenkruiden (denk aan basilicum, rozemarijn of munt). Laat je smaakpapillen experimenteren met nieuwe combinaties, tot je je eigen unieke gin-tonic boven de doopvont kunt houden. Het kan in elk geval niet misgaan, want The Botanist bevat 22 botanische ingrediënten. Jouw combinatie van smaken zal dus altijd in balans zijn. Shaker in de aanslag? Hier komen ze!

2 gedurfde recepten met gin

The Botanist Dirty Martini

65 ml The Botanist Gin

15 ml droge vermout (uit de koelkast)

10 ml pekelnat van olijven

Voor de afwerking: 1 tot 3 olijven

Bereiding

Vul een martiniglas met ijsblokjes en zet in de koelkast.

Vul je shaker voor 2/3 met ijsblokjes en doe er alle ingrediënten bij. Schud krachtig gedurende minstens 30 seconden.

Haal het ijs uit het martiniglas en giet er de cocktail in.

Versier je glas met olijven en dien op.

The Botanist Perfect Martini

45 ml The Botanist Gin

22,5 ml droge vermout (uit de koelkast)

22,5 ml zoete vermout (uit de koelkast)

Voor de afwerking: schillen van biologische citroen

Bereiding

Vul een martiniglas met ijsblokjes en zet in de koelkast.

Vul je shaker voor 2/3 met ijsblokjes en doe er alle ingrediënten bij. Schud krachtig gedurende minstens 30 seconden.

Haal het ijs uit het martiniglas en giet er de cocktail in.

Versier je glas met de citroenschillen en dien op.

The Botanist Gin, € 45, verkrijgbaar in de supermarkt