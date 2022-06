De Médoc Atlantique, de ideale bestemming voor een gezinsvakantie in de openlucht

Van oceaan tot dennenbossen en de prachtige duinen ertussenin: weinig bestemmingen kunnen bogen op zoveel afwisseling als de Médoc Atlantique. Dankzij de uitzonderlijke natuur en talrijke buitenactiviteiten is deze streek de perfecte plek voor een verkwikkende gezinsvakantie. Niet te missen monumenten, wandelingen in het groen en verrassende activiteiten: we geven je een kort overzicht van deze gezellige en veelzijdige bestemming.

Droom je van een vakantie in de vrije natuur, ver weg van de stress van je werk en overvolle mailbox? Klap je laptop dan maar dicht en pak je koffers, want we hebben je volgende favoriete bestemming gevonden! We zetten koers naar Médoc Atlantique, met zijn prachtige, deugddoende natuur die het hele gezin zal weten te bekoren.

Het Eden van Aquitanië

Médoc Atlantique combineert al het goede van strand, natuur en gastronomie dankzij de 124 km aan ongerepte stranden, eeuwenoude naaldbossen zo ver het oog reikt, het grootste natuurlijke zoetwatermeer van Frankrijk, 400 km aan fietspaden, natuurreservaten en talloze wijngaarden. Dit Aquitaanse paradijs is een lust voor het oog, de neus en smaakpapillen! De streek telt veertien gemeenten met elk een eigen identiteit en er is voor ieder wat wils te beleven. Zeefanaten zullen ongetwijfeld de golven van Lacanau, de kleine charmante oesterhaven van Talais en de natuurstranden van Naujac-sur-Mer op prijs stellen. Ook de vuurtoren van Cordouan, die trots in het midden van de zee staat te pronken, is een must-see. Nadat je de Atlantische kust van de Médoc hebt verkend, kun je koers zetten naar het binnenland om er tussen de naaldbomen te wandelen, de plaatselijke flora te bewonderen of een van de vele wijngaarden te bezoeken, vermaard om hun hoogstaande kwaliteit.

Le Gurp – Grayan-et-l_Hôpital ©1 duvet pour 2

6 must-do’s in de Médoc Atlantique

Een zonsopgang op Moutchic in Lacanau

Dit strand met fijn zand aan de noordkant van het meer van Lacanau is de perfecte plek om een zonsopgang te bewonderen. Kleine tip: neem een picknick mee om volop van dit moment te genieten en de dag op de best mogelijke manier te starten. Croissants, vruchtensap en een prachtig uitzicht: wat wil je nog meer?

Gevarieerde wandelingen

Met de fiets of te voet, Médoc Atlantique is de perfecte plek om de beentjes te strekken en het wandelplezier te (her)ontdekken. Liefhebbers van architectuur raden we de rondleiding langs de villa’s van Soulac-sur-Mer aan, met prachtgevel na prachtgevel uit het begin van de 20e eeuw. Heb je liever rust en natuur? Dan zijn het Sentier des Rousseroles (rietzangerspad) en het natuurreservaat van Hourtin iets voor jou. Als je wat geluk hebt en stil bent, zie je misschien zelfs een Europese otter of kleine karekiet, een typisch inheems vogeltje. Ontdek hier alle bewegwijzerde wandelingen.

Vélo Soulac-sur-Mer © 1 duvet pour 2

Watersport

Met de oceaan vlakbij is Médoc Atlantique een niet te missen bestemming voor fans van boardsporten. Surfen, waveskiën, paddleboarden en kitesurfen – sportieve reizigers zijn hier aan het juiste adres. Deze activiteiten zijn ook ideaal voor gezinnen: je kunt zelfs privésurflessen nemen om de basis van de sport onder de knie te krijgen voordat je de sprong in het diepe waagt. Ben je niet zo gek op spanning en sensatie? Verken met een boot of zeilboot de streek vanuit een ander standpunt: aan de vuurtoren van Cordouan, op de meren of in het mondingsgebied van de Gironde.

De lokale gastronomie

Levensgenieters en fijnproevers, Médoc Atlantique komt gegarandeerd op je lijst van favoriete bestemmingen! De streek is uiteraard gespecialiseerd in zeevruchten (je smult hier van oesters, gamba’s, paling en lamprei), maar er staan ook heerlijke lokale vleeswaren op het menu. Zoetekauwen komen hier eveneens aan hun trekken met noisettines (een snoepje gemaakt van hazelnoten en karamel), sarments du Médoc (chocolaatjes om te delen of gewoon lekker voor jezelf te houden) en de verrukkelijke lokale confituur.

(Heel) goede wijnen

De Médoc Atlantique bezoeken en geen wijn proeven, dat is een beetje zoals naar België komen en frietjes links laten liggen! Met hun talrijke wijngaarden en chateaus die gespecialiseerd zijn in grands crus, zullen de veertien gemeenten van de Médoc het hart van iedere wijnliefhebber sneller doen slaan. In sommige chateaus kun je zelfs een culturele uitstap combineren met een wijndegustatie.

Een rijk natuurlijk en cultureel erfgoed

We hebben het al heel wat over de natuur gehad, maar Médoc Atlantique heeft ook op cultureel vlak ongelofelijk veel te bieden. Breng een bezoekje aan de vuurtoren van Cordouan, het oudste nog werkende exemplaar van het land. Sinds 2021 staat hij op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO! Vanaf de toren krijg je een fantastisch uitzicht over de kustlijn van de Médoc. Nog een must is de mythische Basilique de Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres , die ook door de UNESCO erkend is.

Phare de Cordouan @ 1 duvet pour 2

Gastronomie, watersport, wandelingen in de vrije natuur en cultuuruitstapjes: in de Médoc Atlantique verveel je je geen moment. Het enige minpuntje is dat je vakantie altijd te kort aanvoelt. Reden te meer om volgend jaar terug te komen!

Klik hier en doe nog meer inspiratie op voor je volgende vakantie in Frankrijk!

#ExploreFrance