De beautyset voor de vakantie: 7 must-haves verkrijgbaar bij Di!

Cocktailparty’s in een rooftopbar, openluchtconcerten, terrasjes, uitstapjes naar het strand of vakantie aan zee: de zomer belooft zalig te worden. Bereid je nu al voor op de terugkeer van het mooie weer met deze beautymusts die je bij Di vindt.

Di is het ideale adres om je summerproof beautyset samen te stellen voor een zacht prijsje. Langhoudende glittermake-up die tegen water kan, miniformaten die je makkelijk overal mee naartoe neemt of essentials om jezelf op te frissen bij elke gelegenheid: Di heeft een brede waaier aan verzorgings- en make-upproducten uitgekozen voor een onvergetelijke zomer. Hier zijn onze 7 must-haves om een hele zomer lang te stralen.

7 onmisbare beautytoppers die je bij Di vindt

1) Verfrissende nevels – I Wanna Have

Tussen twee uitstapjes in de zon door, vlak voor een party of na een tripje naar het strand: een geparfumeerde nevelspray verdient zeker een plaatsje in onze beautyset voor de vakantie. Deze spray is dubbel praktisch: hij verfrist en laat een subtiele geur achter op je huid. Of je nu gaat voor een tropische, bloemige, fruitige of zoete geur, je vindt vast de perfecte nevel in het gamma van I Wanna Have. Onze favoriet: A Blooming Romance, een milde geur van viooltjes, jasmijn en sandelhout.

€ 16,90 bij Di en April

2) Color Fetish Mat van Milani

Gebarsten lippen zijn niet alleen een probleem in de winter! Zwemmen, zon, te weinig drinken: een explosieve cocktail die je lippen duidelijk geen goed doet … Het is dus essentieel om te kiezen voor een crèmige lipstick zoals die uit het assortiment van Color Fetish Mat. De romige, pigmentrijke textuur geeft je lippen een mooie nude kleur die bij alle huidtinten past.

€ 12,99 bij Di

3) All Eyes On Matte van April

Laat je niet misleiden door het kleine formaat: met dit ultrapraktische kleurenpalet creëer je in een handomdraai een hele reeks verschillende looks. Overdag geef je je ogen een rozenhoutkleurige schaduw voor een zachte, heldere look. ‘s Avonds is het tijd voor houtskoolgrijs en intense smokey eyes. Voor een nog glamoureuzere look van een echte Hollywoodster maak je je make-up compleet met de langhoudende mascara The Real deal Volume van April (verkrijgbaar bij Di en April voor € 12,90).

€ 18,90 bij Di en April

4) Schuimoordopjes van Di

Ga je naar een openluchtconcert of festival? Om volop van je favoriete artiesten te kunnen genieten, is het essentieel om je oren te beschermen. Met hun kleurrijke print zijn deze door Di ontworpen oordopjes net zo mooi als praktisch.

€ 4,99 bij Di

5) Het starterspakket van Nuud

De hele dag in de zon doorbrengen, daar ga je van zweten. Gelukkig houdt de antiodorant van Nuud je oksels 3 tot 7 dagen fris. Die werkt niet alleen heel doeltreffend, de formule is ook nog eens 100 % natuurlijk, vegan en niet op dieren getest. Wij zijn fan! Geen parabenen, geen aluminium en geen chemicaliën: Nuud is even zacht voor je oksels als voor de planeet. Bovendien zit de antiodorant in een tube van bioplastic gemaakt op basis van suikerriet. Wat wil je nog meer?

€ 14,95 bij Di

6) Just Hyaluronic Acid 5 % van Revox

Uitstapjes naar het strand, plonzen in het zwembad … Wat je deze zomer ook doet, je huid goed gehydrateerd houden is essentieel. Neem dit serum van Revox mee in je toilettas en breng het aan nadat je je make-up hebt verwijderd, vlak voordat je gaat slapen. Er zit hyaluronzuur in, een antiagingingrediënt dat de cellen diep hydrateert en je huid een voller uiterlijk geeft. Je huid zal ‘s morgens stralen, zelfs met een paar uur minder slaap! PS: voor een nog gladdere, levendigere huid gebruik je deze Gua Sha-set van rozenkwarts (verkrijgbaar bij Di voor € 30,99) om je gezicht te masseren voordat je het serum aanbrengt.

€ 6,49 bij Di

7) Gummies nagels, wimpers & haar van Vitry

Zonnen op het strand, een strakke paardenstaart, plonzen in de zee of in het zwembad: de zomer is verre van het favoriete seizoen van ons haar. Om broos haar te voorkomen of beschadigd haar een boost te geven, kun je vertrouwen op Gummies van Vitry. De gummies zijn verrijkt met biotine, keratine en zink om je nagels en haar te versterken en te voeden. En ze smaken nog heerlijk ook!

€ 29,99 bij Di

