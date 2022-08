Daar is de nieuwe collectie! Dé najaarsstukken voor hem en haar

De zomersolden zijn voorbij en ook al willen we nog niet aan het bijhorende weer denken, dat wil zeggen: tijd om de gloednieuwe wintercollectie te ontdekken. Investeren in een nieuwe winterjas en een vers paar sneakers? Dat is altijd slim.

Hopelijk geniet je momenteel nog van een deugddoende zomer(vakantie). Maar hoezeer je kleerkast nu ook mag volhangen met luchtige stofjes, T-shirts en teenslippers, het najaar loert al om de hoek. De topstukken hieronder shop jij nu al in de nieuwe collectie voor het najaar.

Winterjassen voor haar

Een tussenjas zoals een jeansvest is altijd een goede investering voor de herfst. Dit exemplaar past perfect binnen de nonchalante trend die dit najaar zal heersen.

€ 175 – Allsaints – De Bijenkorf

De puffer jacket is here to stay. De hippe ‘michelinjas’ blijft ook deze winter een overduidelijke trend. Investeer dus in een gewatteerde jas van goede kwaliteit die je de hele winter lang kan dragen.

€ 559 – Parajumpers – De Bijenkorf

Winterjassen voor hem

Als tussenjas voor mannen zijn het de geruite houthakkers-overhemden die veel terugkomen in de nieuwe collectie. Dit lichtblauwe exemplaar in een dikke stof is ideaal voor de herfst.

€ 189,95 – Scotch & Soda – De Bijenkorf

Ook voor mannen is de puffer jacket de heersende jassentrend deze winter. Zwart is een goeie basic, maar ook een opvallend exemplaar als statement piece is absoluut de investering waard.

€ 890 – Dsquared2 – De Bijenkorf

Sneakers voor haar

Investeren in een sneaker die onder elke look past en je outfit daarnaast meteen nét dat tikkeltje meer geeft, is altijd een goed idee. Deze leren sneaker is neutraal van kleur, maar heeft toch dat beetje extra dankzij de zilveren touch.

€ 190 – Autry – De Bijenkorf

Mag het wat méér zijn? Leef deze winter dan gerust (letterlijk) op grote voet. In de nieuwe collectie voor het najaar komen we heel erg veel brede, dikke en chunky zolen tegen. Ook Converse springt mee op de boot.

€ 120 – Converse – De Bijenkorf

Sneakers voor hem

Onder de mannensneakers is kleur dit najaar koning. Nu de pandemie voorbij is, mogen én willen we weer meer gezien worden. Een kleurrijk paar sneakers geeft je outfit meteen die extra dimensie.

€ 750 – Gucci – De Bijenkorf

Speel je liever op veilig? Dan is een sneaker in een sobere kleur ook altijd een goede investering. Ga in dat geval dit najaar voor wit of beige aan je voeten.

€ 240 – Filling Pieces – De Bijenkorf

En kan er nog een bloesje bij?

Dan lichten we graag nog even deze najaarstrends voor bovenstukken bij de vrouwen uit. De streepjestrend is terug van weggeweest en helemaal klaar om jouw kleerkast te veroveren. Wat dacht je van dit verrassende zachtgele exemplaar?

€ 159 – Ralph Lauren – De Bijenkorf

Investeer al meteen in een mooie blouse voor de feestdagen. Een kleurrijk én flowy stofje is perfect voor aan de kersttafel.

€ 189 – Xandres – De Bijenkorf

