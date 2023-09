Creatief, gul en verfrissend: een unieke wijndegustatie met ‘IGP Sud de France’

Op zoek naar een originele fles voor een aperitief met vrienden? Of voor een uitzonderlijk etentje met gedurfde pairings? Laat je smaakpapillen je naar de Languedoc voeren. De streek heeft prachtige wijnen met het label ‘Indication Géographique Protégée’ (IGP; BGA in het Nederlands). Spotlight op de favoriete flessen van onze experts Eric Boschman en Mathieu Vanneste.

Benieuwd naar nieuwe flessen om aan je gasten te serveren? Vin’Tage is een ontmoeting vol ontdekkingen, proeverijen en een gastronomisch diner voor wijnprofessionals, georganiseerd in België. Wijnbouwers uit de Languedoc komen er hun beste flessen presenteren aan Belgische sommeliers, wijnhandelaars, journalisten en andere spelers in het wereldje.

Kennismaking met de wijnen van ‘IGP Sud de France’

Het doel van die Vin’Tage avondjes? De rijkdom van de regio’s van ‘IGP Sud de France’ in de verf zetten. Tijdens die authentieke, intieme en gezellige avonden bundelen een sommelier en een chef hun talenten. Ze stellen een gastronomisch menu samen dat hulde brengt aan de wijnen van ‘IGP Sud de France’. “Hier komen twee perfect complementaire werelden samen. Tijdens die avonden ontdekken we nieuwe wijnen, maar ook nieuwe horizonten”, legt sommelier Mathieu Vanneste uit. Hij werkte ooit aan de zijde van sterrenkok Nicolas Decloedt (Humus x Hortense in Brussel).

En vanwaar de ‘vintage’? Een goeie vraag! De deelnemende domeinen hechten veel belang aan duurzaamheid, nabijheid en ethiek. Vin’Tage kiest dan ook locaties uit die bij die filosofie passen. Het zijn plaatsen die de sfeer van vintage en tweedehands ademen, zoals de antiekwinkel van Gérald Watelet. En dat kader kon sommelier Eric Boschman wel smaken: “Wat zo boeiend is aan deze ontmoetingen, is dat je in een relaxte, leuke sfeer over wijn kunt praten.” Net als zijn collega Mathieu Vanneste werkte hij mee aan de proeverijen. Samen met zijn broer, chef-kok Alain Boschman (Le Grand Ryeu), pairde hij er gerechten en wijn.

4 favoriete wijnen

Sauvignon N°7, Claudine Vigne, IGP Coteaux du pont du Gard, wit – 2019

Onze experts vonden de wijnen van Domaine Claudine Vigne erg lekker. Vooral zijn Sauvignon N°7 viel in de smaak, een witte vegan wijn met fruitige aroma’s van ananas, limoen, pomelo, mango en abrikoos.

Eric Boschman: “Deze wijn is bijzonder interessant. Hij is fris en levendig in de mond. Hij is ook erg aromatisch. Het is een prachtige assemblage.”

Mathieu Vanneste: “Ik vond de wijnen van Domaine Claudine Vigne zeer evenwichtig. Ze hebben een prachtige intensiteit en het terroir is sterk aanwezig. Ik hield van hun finesse.”

Lou Belvestit, IGP Côtes de Thonge, rosé – 2022

Deze fruitige, zonnige rosé is het heerlijke resultaat van een blend van 50 % grenache en 50 % cinsault. De experts werden verleid door zijn verrukkelijke neus en zijn zurige accenten van kruisbes.

Ook Mathieu Vanneste was gecharmeerd door deze wijn. Hij schonk hem bij de ravioli met spinazie en saffraanbouillon van kok Nicolas Decloedt. “Het was een sterk gerecht met veel diepgang. De bouillon was een smaakbom. De meer krachtige rosé van Lou Belvestit gaf het gerecht een extra dimensie. De cinsaultdruif gaf de wijn een wat wild karakter, maar zonder te overheersen.”

Initial QV Quartier Lander van Jérôme Pépin, IGP Cévennes, rood – 2021

Nog een wijn die de smaakpapillen van onze experts betoverde: de biologische rode wijn Initial QV 2019 van domein Quartier Lander. Deze blend van biologische nielluccio, grenache en syrah is van de hand van Jérôme Pépin. De fles onderscheidt zich met zijn neus van citrusfruit en specerijen, maar ook met zijn bijzondere vinificatiemethode (de wijn rijpte 6 maanden met passieve micro-oxygenatie).

Eric Boschman: “Deze pairing was voor mij een schot in de roos. De wijn werd geschonken bij kalfsfilet met morieljes. Deze kruidige rode wijn heeft veel in zich. Het was een geslaagde combinatie. Een sterke rode wijn, maar toch niet te zwaar.”

Le Mourre de la Violette, Domaine Claudine Vigne, IGP Coteaux du Pont du Gard, rood – 2022

Deze biologische en vegan rode wijn heeft een expressieve neus van zwarte bessen, rood fruit en viooltjes. Hij werd geserveerd bij het taartje van gekonfijte prei en zwarte knoflook van de kok van sterrenrestaurant Humus x Hortense. De genodigden waren er wild van!

Mathieu Vanneste: “Dit was een verbluffend gerecht. Het had gekonfijte en licht gebrande, plantaardige toetsen. Deze syrah versterkte het gerecht met zijn fruitigheid, densiteit en diepte. En toch bleef hij verfrissend en bijzonder elegant.”

Belgen houden van de wijnen uit de Languedoc. Ons landje is dan ook de grootste exportmarkt* voor wijn met het label ‘IGP Sud de France’. Laat de vakantie wat langer duren met deze streekwijnen die uitsluitend zijn gemaakt van druiven uit drie departementen van de Languedoc: Aude, Herault en Gard. ‘IGP Sud de France’ is een verzamelnaam voor achttien beschermde geografische aanduidingen (BGA; IGP in het Frans), waaronder Cité de Carcassonne, Cévennes en Côteaux de Béziers.



Maar wat maakt deze flessen nu zo bijzonder? Om te beginnen zijn de regels minder streng dan voor zogenaamde BOB-wijn (beschermde oorsprongsbenaming; AOP in het Frans). De assemblage van wijn met een beschermde geografische aanduiding is vaak vrijer en creatiever. De flessen zijn doordrongen van de eindeloos rijke bodem van deze zonnige regio’s. Maar ze worden ook gekenmerkt door de stijl van de domeinen die ze produceren. En zo krijgen ze een eigen identiteit. De innige band met de streek zie je in de filosofie van de domeinen. Duurzaamheid, nabijheid en ethiek worden namelijk steeds belangrijker. Dit is uitstekende wijn met prachtige waarden waar fijnproevers van zullen genieten.



Meer info op languedoc-wines.com



(*) Bron: douanegegevens CAM februari 2022