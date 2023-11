Comté AOP, de kaas die niet mag ontbreken aan je feesttafel!

Met zalm, aperitiefhapjes en bubbels is je koelkast overduidelijk klaar om te feesten. Maar er is één gast die nog ontbreekt aan je feesttafel: de heerlijk fruitige Comté AOP! Chef Sofie Dumont toont hoe je deze lekkernij in je feestmenu verwerkt.

Seasonal Dinners

Een heel menu samenstellen rond Comté AOP? Seasonal Dinners maakt die droom zomaar eventjes waar! Vier influencers met een koksmuts op gingen de uitdaging aan en bedachten recepten met deze heerlijk fruitige kaas, van aperitief tot dessert. Paul Delrez, Whoogy’s, Sven Ornelis en Sofie Dumont staken de handen uit de mouwen. Het resultaat? Een origineel feestmenu, met in de hoofdrol de gezelligste kaas. Als voorproefje vind je hier twee heerlijke recepten van Sofie Dumont. Een streling voor je smaakpapillen!

De recepten van Sofie Dumont

Comté brûlé

Ingrediënten:

200 g Comté AOP

witte suiker

Bereiding:

Snij de Comté AOP in vierkante plakjes van 0,5 cm. Strooi er een fijn laagje witte suiker over. Karamelliseer met een bunsenbrander en serveer op een vijgenblad.

Mousseline van Comté AOP

Ingrediënten:

250 g aardappelen

250 g Comté AOP

500 ml melk

5 teentjes knoflook

Bereiding:

Kook 5 geperste teentjes knoflook in de melk en filter de melkbereiding. Kook de aardappelen gaar en maak er puree van. Meng de geraspte Comté AOP onder de puree. Voeg de melkbereiding toe. Breng op smaak met peper en zout.

Toppings:

Caviaar van zeewier

Bernagie bloemetjes

Kappertjes van vlierbloesem of gewone kappertjes

Comté AOP in twee hapjes

Deze parel uit de Jura vraagt veel geduld. Om zijn subtiele smaken te ontwikkelen, moet hij minstens vier maanden in de rijpingskelder blijven. Elk kaaswiel onthult andere aroma’s, afhankelijk van het seizoen, de weide waar het dier graasde of de hand van de kaasmaker.



De kaas balanceert tussen fruitige en geroosterde toetsen. Het smaakprofiel is zo gevarieerd dat Comté een eigen ‘Aromawiel‘ kreeg. De kaas draagt sinds 1958 trots het AOP-label en voldoet aan strenge eisen om zijn finesse en rijkdom te garanderen.