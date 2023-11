Citytrip naar Innsbruck, mét wintersportpret

Je staat graag op de latten, maar je wilt ook de typisch Oostenrijkse stadssfeer opsnuiven en door winkelstraten slenteren? Rep je naar het charmante Innsbruck, dat omringd is door kleinschalige skigebieden. Ideaal als je een citytrip met wintersport wilt combineren.

ID-kit Innsbruck

* Skigebieden: Nordkette, Patscherkofel, Axamer Lizum, Muttereralm, Rangger Köpfl/Oberperfuss, Kühtai, Glungezer, Schlick 2000, Stubaier Gletscher, Elferbahnen, Serlesbahnen, Bergeralm, Hochoetz

* 291 km skipistes, 67 km geprepareerde wandelwegen, langlaufloipes

* Bijzonder: met één enkel ticket haal je hier het beste uit de stad én de skigebieden

De hoofdstad van Tirol heeft het allemaal: een rijk verleden, moderne cultuur, leuke winkels en veel joie de vivre. Maar vooral: de besneeuwde bergtoppen van de Nordkette liggen letterlijk om de hoek. In Innsbruck geniet je dus net zo goed van shoppingdagen als van skiën en winterwandelingen.

Prentenboek

Met zijn historische gebouwen, kleurrijke huizen en elegante winkelstraten komt Innsbruck recht uit een prentenboek. In de winter komen daar nog feestelijke verlichting en een authentieke kerstsfeer bij. Het meest iconische zicht: kijk vanop een afstand naar het beroemde huis met het Gouden Dak terwijl de besneeuwde toppen van de Nordkette op de achtergrond verschijnen.

Bruisende stad

Innsbruck heeft alles wat bij een stad hoort, waaronder interessante musea rond diverse thema’s. In de winkelstraten vind je trendy shops én meer traditionele boetieks. Restaurants, bars en koffiehuizen zijn er in alle stijlen. Ook naar moderne architectuur hoef je niet lang te zoeken. Blikvangers zijn de stations van de stadskabelspoorbaan Hungerburg en de futuristische springschans op de Bergisel-heuvel, allemaal ontworpen door de beroemde architecte Zaha Hadid.

©Innsbruck Tourismus / Klaus Polzer (1) , ©Innsbruck Tourismus / Tom Bause (2), ©Innsbruck Tourismus (3), ©Innsbruck Tourismus / Christian Vorhofer (4,5,6)

Nordkette: skiën in Innsbrucks achtertuin

De machtige bergen die je vanuit de stad ziet, horen dus bij de Nordkette. En daar ligt een echt skigebied. Niet groot, maar wel met een kids area, oefenpiste, rode piste, funpark en een steile freeride-afdaling. Vanuit het stadscentrum sta je, dankzij twee kabelbanen, in twintig minuten op de berg. Ook als je niet skiet, moet je zeker eens naar boven. Het uitzicht over de Oostenrijkse, Italiaanse en Duitse Alpen – en over de stad – is fenomenaal. In de loungestoelen heb je alle tijd van de wereld om van de zon en dat panorama te genieten.

Ontdekkingswandelingen

Je kunt Innsbruck en de omringende natuur ook beter leren kennen tijdens een langere wandeling. De toeristische dienst heeft zeven ‘Walks to Explore’ uitgestippeld. Het zijn makkelijke routes, tussen 2,5 en 14,2 km, rond verschillende thema’s: geschiedenis, kerstmarkten, stad & berg, trendy Innsbruck… Verder is er ook een netwerk van geruimde winterwandelpaden.

©Innsbruck Tourismus / Tom Bause

13 kleinschalige skigebieden

Toch wat meer skiën? Behalve de Nordkette zijn er nog 12 andere wintersportplaatsen in de omgeving van Innsbruck. Het zijn kleinschalige sfeervolle skigebieden met moderne infrastructuur en heel wat afwisseling: je skiet er heerlijk, ver weg van de massa’s. Al deze bestemmingen zijn vlot bereikbaar met de skibus, die je gratis mag gebruiken als je een Welcome Card (verkrijgbaar bij je logies in Innsbruck) of een SKI plus CITY Pass hebt.

Een aanrader is de Patscherkofel, een skigebied met 18 km pistes, dat populair is bij de locals en iets meer dan 6 kilometer ten zuiden van Innsbruck ligt. Het heeft een groot oefengebied voor beginners en kinderen, maar ook een funpark en toerskiroutes. Met de skibus sta je bijvoorbeeld ook in 40 minuten in Kühtai, een erg sneeuwzeker en groter skigebied op 2.020 meter hoogte, met skischolen, een funpark en verlichte piste om ’s avonds te skiën.

3 Toppers in Innsbruck

* Lumagica: de Hofgarten, het park aan de rand van het historische stadscentrum, verandert van 18 november tot 28 januari in een wereld vol lichtcreaties en videoprojecties rond het thema ‘reis door de tijd’.

* Innsbruck Card: deze kaart geeft je toegang tot 22 bezienswaardigheden, een retourrit met de kabelbaan, een trip met de hop-on-hop-off-bus… Te koop voor 24, 48 of 72 uur.

* SKI plus CITY Pass: met deze pas kun je naar de 13 skigebieden én 23 attracties in de stad. Ook Lumagica, openbaar vervoer, skibus en toegang tot de zwembaden zijn inbegrepen.

Andere tips in en rond Innsbruck vind je op www.austria.info



Lees ook : Een wintervakantie op z’n Oostenrijks: ontdek 11 regio’s in de bergen