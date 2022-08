Checklist: vakantie, dat is voor mij…

Advertorial

Een luxe hotel op een fantastische locatie, midden in de natuur: dat is de uitgangsbasis voor een droomvakantie met je partner, je vrienden of met je gezin. En dan? Hoe je die kostbare tijd het liefste doorbrengt, is voor iedereen verschillend. Daarom is er TUI BLUE: de ideale formule om je vakantie helemaal in te vullen volgens jouw persoonlijke wensen, op je eigen ritme. Da’s pas echt genieten!

Wat betekent vakantie voor jou? Een luxueus designhotel, lekker eten, nieuwe plekken ontdekken, veel sporten of net ontspannen in de wellness… Bij TUI BLUE kan je dat helemaal zelf invullen. Met BLUE® Connect als digitale assistent regel je ter plekke – zelfs vanop je ligstoel aan het zwembad, als je dat wil – wat je graag wil gaan doen. Je BLUE® Connect geeft je 24/7 een update van een breed scala aan mogelijkheden.

Wat staat op jouw wishlist voor je vakantie?

1. Food!

Is vakantie voor jou vooral lekker eten en nieuwe keukens ontdekken? BLUE® Taste laat je de regionale keuken ontdekken, met een chef die de heerlijkste gerechten bereid met de ingrediënten uit je vakantieland. Je kan proeven van de lekkerste fusion kitchen. Eerst genieten met je ogen en dan met je mond van live cooking? Kan ook. Tenzij je vanavond liever in stijl à la carte gaat eten in een restaurant.

2. Avontuur

Jij gaat graag op ontdekkingsreis? Locale experten en inspirerende gidsen nemen je graag mee om de mooiste plekjes te ontdekken. Met BLUE® Guides kan je ze boeken voor een persoonlijke tocht voor jou en je gezelschap.

3. Beweging

Actie, graag! Als jij graag fysiek bezig bent – of dat nu is om je te ontspannen, nieuwe energie op te laden of om sterker te worden – is er BLUEf!t® voor jou. In de state of the art indoor gym of in de outdoor area’s kan je je helemaal uitleven. Je inschrijven voor een van de innovatieve groepssessies kan ook natuurlijk.

4. Op ontdekkingsreis

Op reis wil jij de bestemming echt leren kennen en ga je voor nieuwe ervaringen? Check dan zeker de BLUE® Experiences bij TUI BLUE: je kan kiezen uit een brede waaier aan dagactiviteiten voor alle leeftijden, kooklessen, toffe excursies, gezellige avondjes, verwennerij in de wellness… Da’s genieten met al je zintuigen.

5. All of the above!

Doe mij maar alles… Dat kan natuurlijk ook. Mixen en matchen, genieten in al z’n vormen op je eigen ritme: met TUI BLUE geef jij je eigen vakantie vorm, helemaal op jouw maat.

Meer weten? Klik hier.