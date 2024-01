Belgen verslaafder aan koffie dan aan smartphone

O, die vertrouwde geur van een vers kopje zwart goud in de ochtend… Koffiedrinken blijft hét voornaamste ochtendritueel der Belgen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek door Versuni voor Philips. Daarin zorgden maar liefst 16.315 respondenten uit tien landen voor heel wat inzichten in de gebruiken en trends van verschillende generaties doorheen ons land.

Koffie > smartphone

Wereldwijd blijkt 60 % van de consumenten ’s ochtends als eerste reflex door de smartphone te scrollen, maar meer dan de helft (53 %) doet dat niet alvorens zijn kopje koffie te nuttigen. In België, en in Brussel in het bijzonder, zien we een omgekeerde trend. Koffiedrinken blijft voor bijna de helft steevast een ochtendritueel en de smartphone moet nipt het onderspit delven. Leuk weetje: bijna een kwart van de Belgen tussen de 35 en 44 jaar oud zegt zelfs liever alcohol dan z’n ochtendkoffie op te geven.

Onze koffietradities

Opvallend is wel dat we de koffiemachine niet al te vroeg aan het werk zetten. We blijken namelijk geen vroege vogels. Slechts 18 % van de Belgen drinkt z’n eerste kopje koffie voor 7 uur ‘s morgens. ​Het merendeel (28%) gaat tussen 7 en 8 uur aan de koffie. 34 % van de Belgische consumenten doet dat trouwens liefst elke dag uit dezelfde mok. 60 % zegt al een kopje zwart goud aan z’n lippen te zetten nog voor de rest van de huisgenoten opstaat.

Bij een kwart van de Belgen is de cappuccino de favoriete koffiedrank. Bijna een vijfde drinkt liever een latte macchiato. Opvallend is dat hoe ouder we worden, hoe minder geneigd we zijn om melk toe te voegen aan onze koffie. Iets exotischere trends zoals de ijskoffie en alternatieven voor koemelk, zijn voornamelijk populair bij gen Z.

De Philips LatteGo 5400 Series

© GEtty

Met de volautomatische espressomachines van Philips kan je heel gemakkelijk met één druk op de knop genieten van maar liefst 12 aromatische koffiespecialiteiten bij je thuis, gemaakt van versgemalen koffiebonen en verse melk. Hét gedroomde recept voor koffieliefhebbers die houden van een overheerlijk kopje verse koffie.

De innovatieve Silent Brew-technologie van de Philips LatteGo Series zorgt er bovendien voor dat consumenten ’s ochtends kunnen genieten van hun kopje koffie zonder de andere huisgenoten wakker te maken. ‘Dankzij de geluidsisolatie en een stiller maalproces krijg je een aangename koffiezetervaring zonder storend lawaai’, aldus Wouter Wisse, marketingmanager bij Philips Espresso.

Daarom wil jij ‘m hebben:

Koffiekwaliteit: de verse bonen en keramische molen van de Philips LatteGo 5400 Series zorgen elke dag opnieuw voor een rijke koffiesmaak. Goede investering: een volautomatische espresso is voordeliger dan apparaten die werken met afzonderlijke koffiecapsules. De kleine investering om een volautomatische koffiemachine aan te kopen, is met andere woorden snel terugverdiend door de voordelige aankoop van bonen die bovendien voor veel minder afval zorgen. Personalisatie: met één druk op de knop zet je in de warmte van je eigen huis de koffie die jij lekker vindt. De sterkte, hoeveelheid melk en eventuele schuimlaag kan je naar eigen voorkeur instellen. Gebruiksgemak: de Philips LatteGo 5400 Series heeft het beste melksysteem voor zijdezacht melkschuim, ook geschikt voor plantaardige melk. Het is bovendien supersnel te reinigen omdat het systeem uit slechts twee delen bestaat.

Zin in een kopje? Ontdek alles wat je wil weten over Philips’ volautomatische espressomachines op philips.be.