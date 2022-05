Beleef in Baxter Lago de wereld van Italiaans design

Baxter Lago, een ambitieus en boeiend project

Het uitgangspunt voor het Baxter Lago-project was om de creatieve visie van het merk uit te dragen in een luxueuze villa uit het begin van de twintigste eeuw. Baxter nam zowel het interieur als de buitenruimtes onder handen. Dit familiebedrijf uit Lurago d’Erba in Lombardije onderscheidt zich door de verfijning van zijn creaties en door talrijke samenwerkingen met grote namen uit de internationale designwereld. Federico Peri, Paola Navone, Studiopepe, Draga&Aurel en Roberto Lazzeroni zijn er maar een paar van.

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

Een tijdloos huis

Om de designmeubelen van Baxter een waardig ‘podium’ te geven, was een uitzonderlijke locatie nodig. De Baxter Lago-villa in de heuvels rond het Comomeer dateert uit het begin van de twintigste eeuw en wist zijn authentieke trekken volledig te bewaren dankzij een subtiele renovatie. Na een romantische wandeling door de stad met prachtig erfgoed in gotische en renaissancestijl hoeft u enkel de korte laan met grote treden, die omgeven wordt door de typische vegetatie van de streek, af te lopen om het verleden en heden achter u te laten. Die maken plaats voor de visionaire eigentijdse stijl van Baxter, dat deze tijdloze villa met smaak en stijl heeft ingericht. De nieuwe collectie van 2022 omvat naast de grote klassiekers ook buitenmeubelen. Een primeur …

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

Beleef de Baxter Lago-villa met al uw zintuigen

Nadat u binnengekomen onder de smeedijzeren luifel in art-nouveaustijl, bevindt u zich in de inkomhal. Behangpapier met exotische motieven siert de muren. In het midden van de kamer prijkt, als een butler die u opwacht, de Fany salontafel. Net daarboven hangen twee Nuvola lampen van glasvezel aan het plafond om de ruimte extra dynamiek te geven.

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

Aan de rechterkant bevindt zich een bureauruimte, aan de linkerkant een woonkamer met een open haard. U ontdekt er de iconische leunstoelen en meubels van Baxter. Aan de ene kant het Joni bureau en boekenrek, aan de andere de Barret leunstoelen, een Lazybones Lounge van schapenhuid en de Tebe en Liquidsalontafels.

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

Alles lijkt vertrouwd, alsof u bij u thuis bent. U wandelt rustig rond in de woon- en eetkamer, waar een intieme sfeer hangt. Een gevoel van comfort en welzijn voert hier de boventoon. Het Himani tapijt, dat uniek is met zijn handgeweven stof, het blad in travertijn van de Thalatha salontafel en de afwerkingen in alpacawol van de drie Allure salontafels dragen daar zeker toe bij.

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

Het kleurenschema met blauwe tinten weerspiegelt de buitenomgeving. Die wordt benadrukt door de ramen die het unieke landschap omlijsten en u bedwelmen met de geur van pioenrozen en blauwe regen, wanneer ze openstaan.

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

Luxe, rust en gezelligheid

De bovenverdieping, die in het teken staat van gezelligheid en rust, bereikt u via een trap met zachte rondingen. Die komt uit op de gang, die op zijn beurt leidt naar twee slaapkamers, een eetkamer en een bibliotheek. De monumentale afmetingen van de Nairobi tafel uit hout van de zwarte es – een ontwerp van Roberto Lazzeroni – zijn meer dan indrukwekkend.

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

De rustgevende lichtheid van het Stone bed van Federico Peri vormt een opvallend contrast. Dit meubelstuk is in een nieuw jasje gestoken met tal van modules in een blauwe tint die aan de kleur van de lucht doet denken.

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

Het terras, dat ingericht is om met volle teugen van het landschap te genieten terwijl u in goed gezelschap nipt aan een cocktail, belichaamt de geest van Baxter. U kunt plaatsnemen op de Narciso zitbanken, die ontworpen werden door Studiopepe en ook beschikbaar zijn als leun- en ligstoelen. Al uw zintuigen – uw reuk, tastzin en zicht – worden geprikkeld. Baxter staat er dan ook om bekend te kiezen voor materialen die glad, fluweelzacht of net ruw aanvoelen. Voor het Italiaanse merk mag het ontwerp nooit belemmerend zijn, zelfs niet als het voortkomt uit een esthetische gril. De visie van Baxter op schoonheid is puur, nooit egocentrisch.

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

Een blik naar buiten

Zodra u de blik afwendt van de Keramikè tafels van massief keramiek, die als kleine atollen tevoorschijn komen, kunt u deze verticale tuin verder verkennen. In het bijgebouw heerst een sfeer die zich leent tot overpeinzingen. Zo is het een werkruimte waar uw gedachten vrij kunnen stromen. De ontspanningsruimte, met zijn cactustotems en grote ramen, vormt een verbazingwekkend filmdecor.

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

Het zwembad combineert subtiel zijn functies als plaats voor introspectie en als recreatieruimte. Dat bewijzen de Himba collectie van Roberto Lazzeroni in ecru- en ivoortinten, en de Dharma collectie van suikerpapier, die rond het hele zwembad staan. Ze zijn verkrijgbaar als ligstoelen, zitbanken en leunstoelen met zachte kussens van stof en leer.

©Gianluca Vassallo and Francesco Mannironi

Vanaf dit hoogtepunt neemt u de hele omgeving met gemak in u op. Wat u voor u ziet, is geen postkaart, geen denkbeeldige plek: Baxter Lago is echt. Laat u verleiden door deze totaalervaring en beleef de Italiaanse levenskunst met al uw zintuigen …

Wilt u meer te weten komen over de Baxter Lago-villa, de essentie van het Baxter-universum? Klik hier.

Meer info op baxter.it/en