Beleef een verkwikkende en duurzame vakantie in het achterland van Bordeaux

Met zijn dynamische wijngaarden, vredige platteland en uitzonderlijke terroir belooft het achterland van Bordeaux een wonderlijke zomervakantie. Wij geven je graag tips voor bijzondere uitstapjes en fantastische adressen. Zo beleef je vast een onvergetelijk verblijf in Entre-deux-Mers.

Fiets tussen de uitgestrekte wijngaarden, probeer nordic walking, slenter door de smalle straatjes van pittoreske dorpjes, sla een praatje met plaatselijke wijnboeren, ontdek eeuwenoude kastelen of ga op schattenjacht met het gezin. In Entre-deux-Mers is zoveel te doen en te zien dat elk type reiziger zich hier welkom voelt. Van de onverschrokken avonturier tot de overspannen toerist die snakt naar rust, van de geschiedenisfanaat tot de fijnproever of de liefhebber van oude ambachten … Deze bestemming past zich aan ieders ritme en wensen aan. Drie dingen die je zeker moet doen in Entre-deux-Mers.

©David Remazeilles (Gironde Tourisme)

Een tochtje met Bacchus: dolce vita op twee wielen!

In deze streek ontdek je talloze fietsroutes, in de volle natuur, langs rivieren of over lokale weggetjes. Bestijg je stalen ros en vertrek op een ontdekkingstocht in de streek van Entre-deux-Mers. Welke route wij aanraden? La Balade avec Bacchus, of de fietstocht met Bacchus. De naam verklapt het al: dit is de gedroomde activiteit voor wielertoeristen die wel een goed glas wijn lusten. Deze prachtige fietstocht zet je vijf zintuigen op scherp. Bewonder de schitterende domeinen, luister naar de weldadige stilte van het platteland, streel de natuur met je vingertoppen, neem alle geuren in je op en proef tot slot de wijnen die de lokale wijnboeren zo liefdevol hebben gemaakt.

Deze schitterende fietstocht start aan de poorten van Bordeaux, op de kades van de stad. Een fietspad brengt je naar een weggetje dat langs de Garonne slingert. In Latresne neem je de groene weg Roger Lapébie, een bijzonder fietspad dat over een oude spoorweg loopt. Las zo nu en dan een pauze in om pronkstukken van de streek te bezoeken, zoals het vestingdorp Créon of de abdij van La Sauve, een juweeltje van de romaanse kunst dat op de werelderfgoedlijst van de Unesco prijkt. Een andere, meer verfrissende tussenstop is die van het Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers. Proef van de schitterende wijnen van deze streek terwijl je de pracht van deze oude abdijschuur bewondert. Heb je nog energie in de benen? Neem dan de tunnel van La Sauve en geniet met volle teugen van de schilderachtige landschappen in het achterland. Na zo’n mooie fietstocht heb je wel een aperitief verdiend! Breng dus zeker een bezoekje aan de wijnbouwers in de buurt. Ze onthullen met veel plezier de geheimen van hun heerlijke wijnen. Fiets na dit zinnenprikkelende avontuur nog eens door het vestingdorp Sauveterre-de-Guyenne. De moeite waard!

Een gevarieerd cultureel programma

©Entre-deux-Mers Tourisme

Het achterland van Bordeaux heeft ook cultuurliefhebbers veel te bieden. Elke zomer organiseren de regio en het plaatselijke toerismebureau talloze culturele evenementen. Zo zijn er de rondleidingen met theater, een originele manier om de streek te ontdekken en meteen ook de plaatselijke acteurs te steunen. De Chemins Vagabonds du Patrimoine houden het midden tussen rondleiding en toneelstuk. Je komt alles te weten over de ‘bastides’, oude versterkte dorpen die werden opgetrokken rond een plein met bogengangen, een bouwstijl die typisch is voor de streek. Reis terug in de tijd en verken deze buitengewone plekjes. Deze zomer dompelen ervaren gidsen je via rollenspelen en met talloze historische anekdotes onder in de Franse Revolutie van 1789. Het hele gezin zal volop genieten van deze boeiende en leuke rondleidingen.

De wijnroutes van Entre-deux-Mers

Staat een wijntour nog op je bucketlist? Dan kun je die binnenkort afvinken! Entre-deux-Mers is namelijk ook een uitstekend wijngebied. Ontdek de zestien AOC-wijngaarden van de streek via tien originele routes. Sputteren je kuiten tegen na de fietstocht van gisteren? Neem dan plaats in het treintje van de wijngaarden van Bordeaux om het Domaine de la Grave te ontdekken. Liefhebbers van biologische producten en verantwoorde gastronomie brengen misschien ook graag een bezoek aan Château de la Clyde en zijn biodynamische wijngaard. Meer weten over het wijnbouwersvak? Volg dan Christine op haar Greens Balades. Ze verklapt alle geheimen van de nieuwe, meer geïntegreerde wijnbouw, van de keuze van de druivensoorten tot de botteling. En uiteraard is dit bezoek niet compleet zonder een proeverij van wijn … of druivensap voor de jongsten!

©Charlotte Moutier (Entre-deux-Mers Tourisme)

Kortom, het achterland van Bordeaux onthult al zijn troeven, van fietstochtjes op het platteland tot cultuur en wijntoerisme.

