Beleef een rustgevende bergvakantie in het groen van Nendaz-Veysonnaz

Nendaz en Veysonnaz zijn twee bruisende dorpjes waar je kunt genieten van adembenemende panorama’s, wandelingen over unieke irrigatiekanaaltjes en een rustgevend landschap van groene velden en bossen. Kwestie van er eens helemaal tussenuit te zijn!

Wandel langs de unieke ‘bisses’

Een bisse (spreek uit: bies) of suone is een eeuwenoud, kilometerslang irrigatiekanaaltje in de bergen dat gebruikt werd om de koeien te voorzien van drinkwater maar ook voor irrigatie van de landbouwgronden. Door de moderne watertoevoer werden de bisses overbodig en raakten ze in verval, maar nu worden de in de grond of rotsmuren uitgegraven gootjes weer in ere hersteld. En gelukkig maar, want ze zijn perfect bewandelbaar en lopen door verrukkelijke dorpjes en langs prachtige panorama’s. Het zachte kabbelen van het water en het schitterende landschap brengen je tijdens het wandelen in een compleet andere sfeer. Zowel grote als kleine wandelaars zijn gek op deze makkelijke wandelingen. Met de ‘navette des bisses’ ben je snel in Veysonnaz, vanwaar je terug kan keren via de bisses van de Vex en de Vieux.

Bisse van de Vex © Veysonnaz Tourisme

Beoefen yoga in een woud vol energie

Heb je echt nood aan een flinke dosis frisse lucht, aan tijd om te relaxen en te mediteren, of om gewoon voor jezelf te zorgen? Tijdens een weekend of een lang weekend in de bergen is een yogabreak makkelijker dan ooit. Omringd door zoveel natuur zijn alle ingrediënten voorradig die nodig zijn om je batterijen te herladen, en een dosis krachtige energie op te doen die je krijgt van het prominent aanwezige groen. Kriskras in het woud van Veysonnaz vind je ze 7 stopplaatsen speciaal voor beoefenaars van yoga. Ze combineren yogahoudingen gericht op concentratie, kracht, relaxatie en het opnieuw focussen op je innerlijke zelf. In Veysonnaz kun je ook terecht voor een 4-daags yogaverblijf, enkel voor vrouwelijke deelnemers. Daarbij logeer je in een prachtig chalet met een adembenemend uitzicht op de bergen.

Yoga pad in het bos © lindaphoto.ch

Ga vier dagen hiken in de bergen

Ben je klaar voor een echt avontuur? Ga dan voor de Nendaz Trekking, een all-inclusive-trektocht door het Val de Nandaz die plaatsheeft van juli tot september. Vier dagen lang trek je als relaxte maar fitte wandelaar de bergen en het buitenleven in voor een geweldige hike. Je geniet van de ongelooflijke schoonheid van het landschap en slaapt ’s avonds in een supergezellige berghut of cabane. Na je inspanningen wacht er telkens ook een heerlijk diner. Het traject van 53 km is goed bewegwijzerd en technisch makkelijk te lopen, waardoor het ook voor gezinnen een haalbare belevenis is. Zowel het ontbijt, de picknick als het avondeten zijn helemaal voor je geregeld.

Ontspan in de Spa des Bisses

Wie houdt er niet van een dagje wellness op vakantie? In de Spa des Bisses in Nendaz kun je je batterijen weer opladen en volop proeven van een pure zen-atmosfeer. Verspreid over twee verdiepingen en met een binnen- en buitengedeelte heeft het wellnesscentrum alles wat je hartje en je lichaam verlangt. Bovendien heeft de spa z’n naam niet gestolen, want in het hart ervan vind je een ‘bisse’. Op het menu staan onder meer diverse sauna’s zoals een bio-sauna, een stoombad, een zout-ijsgrot, verschillende kuurbaden en een apart gedeelte voor kinderen met waterspelletjes. Daarnaast zijn er ook twee privé-spa’s met sauna, stoombad, jacuzzi en een wintertuin. Wil je jezelf nog wat meer in de watten leggen, dan kun je kiezen voor een weldadige massage of een andere behandeling.

Spa des Bisses in Nendaz © Alexander Vissing

