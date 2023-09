Beleef een magische winter in Scandinavië

Betoverende sneeuwtapijten, het noorderlicht en een breed scala aan onvergetelijke avonturen: een wintervakantie in Scandinavië is altijd een beetje magisch. Wie dacht dat een wintertrip niet veel meer inhoudt dan warme chocolademelk drinken bij het haardvuur, zit er ver naast! Wij maken je alvast warm met de 5 leukste winteractiviteiten van het Hoge Noorden.

1. Maak een huskytocht

Op je reis naar Lapland mag een tocht met de hondenslee niet ontbreken. Je glijdt door sprookjesachtige sneeuwdecors met bevroren meren en feeërieke bossen. Op het getrappel van de husky’s en het geruis van de slee na, is het muisstil. Je deelt de slee met z’n tweeën en stuurt afwisselend. Je slee haalt 10 tot 15 km/u en wordt met veel enthousiasme getrokken door vriendelijke Alaskan en Siberische husky’s. Een activiteit met een hoge aaibaarheidsfactor!

2. Ga op zoek naar het noorderlicht

Zowel in Lapland en IJsland als op de Lofoten (Noorwegen) heb je vanaf eind augustus kans om het noorderlicht te spotten. Hier vind je dankzij de lage bevolkingsdichtheid nog écht donkere nachten en staan er op heldere avonden duizenden sterren aan de hemel. De perfecte omstandigheden om het magische groene licht te zien dansen!

3. Baad in een natuurlijke warmwaterbron of -rivier

In IJsland is het grondwater warm dankzij de vulkanische activiteit. Verspreid over het land liggen zo’n 170 geothermische baden. Je onderdompelen in het hete water is nog net iets magischer in een winterse setting. Baad bijvoorbeeld in een rivier in de vallei van Reykjadalur of zwem in het oudste zwembad van IJsland in Seljavellir. Hou je van meer luxueuze wellness? Ga dan naar een spa zoals de Blue Lagoon, Myvatn Nature Baths of Laugarvatn Fontana.

4. Ga op zeearend- of walvissafari

In Scandinavië vind je heel wat bijzonder en indrukwekkend wildlife. In Noord-Noorwegen kan je bijvoorbeeld tijdens de wintermaanden walvissen spotten. Boek een excursie om deze machtige dieren van dichtbij te zien. Daarnaast kan je op de eilandengroep Lofoten (Noord-Noorwegen) ook zeearenden bewonderen tijdens een zeearendsafari. Met vleugels die een spanwijdte van wel 2,5 meter kunnen halen, zijn deze roofvogels op zijn zachtst gezegd impressionant.

5. Bezoek een ijsgrot

Altijd al eens in een gletsjer willen wandelen? In IJsland kan het! Tijdens de winter is een bezoek aan een van de ijsgrotten die zich elk jaar tussen de gletsjers vormen een must. Op de wandeling kom je in een fascinerende blauwe wereld van puur ijs terecht. De ijsgrotten onder de Vatnajökullgletsjer zijn de bekendste. Ook óp de gletsjers kan je wandelen. Trek je stijgijzers aan en volg de gids op een unieke tocht door een indrukwekkende ijsmassa.

Ook helemaal klaar om het Hoge Noorden te verkennen? Gespecialiseerde reisorganisatie Nordic is dé referentie voor reizen naar Scandinavië. Hun gepassioneerde Travel Designers helpen jou graag met het uitstippelen van jouw droomreis. Neem een kijkje op www.nordic.be en ontdek alle mogelijkheden.