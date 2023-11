Beleef een authentieke skivakantie in het Montafon

Wintersporten in een betoverend landschap is één ding. Maar als je ook graag bijzondere mensen ontmoet die al generaties in de bergen thuis zijn, moet je naar het Montafon. Deze zonnige regio trakteert je op sneeuw, natuurpracht en interessante tradities.

ID-kit Montafon

* Skigebieden: Silvretta-Montafon, Gargellen, Golm, Kristberg en Silvretta-Bielerhöhe

* 297 km skipistes, 290 km geprepareerde wandelwegen, 90 km langlaufloipes

* Dorpen: Bartholomäberg, Gargellen, Gaschurn-Partenen, Schruns-Tschagguns, Silbertal, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch-Gortipohl, Vandans

* Bijzonder: Sura Kees, een traditionele zure melkkaas, wordt alleen in deze streek gemaakt

Het Montafon is in veel opzichten bijzonder. Allereerst ben je in deze regio in het zuiden van Vorarlberg omringd door machtige toppen, die meer dan 3.000 m hoog kunnen reiken. Dat garandeert je natuurlijk volop sneeuwpret. Maar de regio heeft je nog meer te bieden dan klassieke wintersport alleen. Je ontdekt hier ook een authentieke sfeer en tradities die uniek zijn voor heel Oostenrijk.

Ski- en snowboardpret

Zou je graag onvergetelijke skiavonturen met de kids beleven? Dan is familieskigebied Golm een aanrader: er zijn oefenpistes, enkele blauwe en rode pistes, en een leuke gezinsafdaling. Verderop is Kristberg een mooi klein gebied, ideaal voor een relaxed dagje op de pistes. Als je van een grootser avontuur of het intense gevoel van vrijheid houdt, kies je beter voor de diepe sneeuw en pittige afdalingen van Silvretta Montafon. En in Gargellen ervaar je dan weer de bijna ongerepte natuur: tussen de machtige bergen waan je je ver weg van de wereld.

Bewoners en hun tradities

Tijdens je wintervakantie in het Montafon merk je vroeg of laat: hier wonen mensen die al heel lang met de bergen samenleven. Zij koesteren hun tradities, die soms al eeuwen geleden ontstonden. Zo zie je in het landschap vaak eenvoudige houten huizen, waar boeren vroeger verbleven toen ze hun vee naar de bergweides brachten. Ook typisch voor de streek: houtsnijwerk, kerken met opvallende orgels en bewoners die op feestdagen hun traditionele klederdracht dragen. En misschien hoor – of zie – je hier wel de kleine robuuste steenschapen, een plaatselijk ras. Fascinerend: de eerste zondag na Aswoensdag worden er grote houten torens of ‘Funken’ opgebouwd én in brand gestoken. Het is de plaatselijke manier om de lente te vieren die in aantocht is.

Gezellige gastvrijheid

Bij de tradities in het Montafon hoort gastvrijheid. Proef zeker eens een plaatselijke streekspecialiteit, zoals de unieke ‘zure melkkaas’: Sura Kees wordt alleen in deze regio gemaakt. Ook de plaatselijke ‘Keesknöpfli’ zijn een klassieker. En bij elke smulpauze krijg je waarschijnlijk ook een portie hartelijkheid van de locals cadeau. Misschien hoor je zelfs straffe verhalen, in een sappig dialect waar je nauwelijks iets van begrijpt? Gezellig is het in elk geval wel.

Ook leuk in de sneeuw

Ook zonder skilatten valt hier heel wat plezier te beleven. Zo liggen er in het Montafon maar liefst zes rodelbanen op je te wachten. Lachen en gieren op een slee blijft dolle pret, mét of zonder kinderen. Een ander soort magie ervaar je dan weer tijdens een winterwandeling of een tocht op sneeuwschoenen. Op een langzaam tempo heb je veel tijd om van de stilte en de sprookjesachtige taferelen te genieten.

Je eigen winterverhaal

Indrukwekkende momenten in de natuur of memorabele avonturen in de sneeuw… In het Montafon schrijf je je eigen winterverhaal. Met persoonlijke herinneringen, hartverwarmende ontmoetingen en het gevoel dat je hier misschien ook even thuis bent geweest.

3 Toppers in het Montafon

* Wormser Hütte: oertypische berghut met zalig zonneterras midden in het skigebied. Proef hier Sura Kees, andere lekkere kaasgerechten en een overheerlijke apfelstrudel.

* Berge PLUS: bijna elke dag staat er in het Montafon een begeleide uitstap voor sportieve natuurliefhebbers op het programma, zoals een sneeuwschoentocht, winterwandeling…

* Piz Buin: met 3.312 m de hoogste berg in de regio. Als gevorderde skiër kun je die met een toerskitocht ontdekken. Of pauzeer in de Wiesbadener Hütte, aan de voet van deze berg.

