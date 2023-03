Baarmoederfibromen: praat erover, pak klachten aan en verbeter je levenskwaliteit

Baarmoederfibromen of vleesbomen zijn goedaardige gezwellen die in de baarmoeder groeien. Het is een miskend maar wezenlijk probleem: acht op de tien vrouwen krijgt ermee te maken. Bij een vierde tast het de levenskwaliteit danig aan, zowel op fysiek als op psychologisch vlak. Desondanks wachten vrouwen te lang om hulp te zoeken voor hun klachten. Sommigen doen het zelfs nooit, hoewel erover praten de eerste stap is naar een betere levenskwaliteit.

Herken risicofactoren

De precieze oorzaak van vleesbomen is vooralsnog niet bekend, maar er zijn een aantal factoren die een rol spelen. Het is belangrijk dat vrouwen zich bewust worden van de mogelijke oorzaken, zodat ze de symptomen ook effectief herkennen en hiervoor een arts raadplegen.

De groei van baarmoederfibromen wordt beïnvloed door vrouwelijke hormonen. In levensfases waarin een vrouw een hogere oestrogeenspiegel heeft, loopt ze meer risico op het ontwikkelen van baarmoederfibromen. Ouder worden gaat gepaard met een hogere productie van oestrogeen, tot op het moment dat de menopauze wordt bereikt. Ook de leeftijd van de eerste menstruatie speelt een rol: hoe jonger een vrouw is als ze begint te menstrueren, hoe meer kans ze heeft om later vleesbomen te ontwikkelen. Kinderen krijgen, beperkt dan weer je risico.

Zoals bij veel aandoeningen is ook erfelijkheid een bevorderende factor. Als een nauwverwant familielid – zoals een zus of moeder – baarmoederfibromen heeft, is de kans groter dat je er zelf ook ontwikkelt. Daarnaast ziet men vleesbomen vaker bij vrouwen van Afro-Caraïbische afkomst.

Impact op levenskwaliteit

Baarmoederfibromen kan je hebben zonder dat je het weet. Afhankelijk van hoe groot ze zijn en waar ze zich bevinden, kan je ingrijpende fysieke klachten ervaren. Veel vrouwen kampen met hevige menstruatiebloedingen, buikpijn of pijn in de onderrug en/of vermoeidheid door bloedarmoede; baarmoederfibromen kunnen zelfs leiden tot vruchtbaarheidsstoornissen.

De overgrote meerderheid van de vrouwen met vleesbomen ervaart ook psychisch leed. Ze voelen onmacht, de baarmoederfibromen tasten hun zelfbeeld en seksualiteit aan en ze krijgen weinig steun uit hun omgeving. Ondanks dit grote effect op hun dagelijks leven, wachten veel vrouwen nog te lang om hulp te zoeken. Uit onderzoek blijkt dat een vrouw tot wel 3,6 jaar* wacht alvorens ze haar problemen aankaart bij een zorgverlener.

Praten is de eerste stap

Het is niet altijd makkelijk om de oorzaak van je ongemak en pijn te identificeren. Wees dus alert voor de bovengenoemde symptomen en ga voor jezelf de risicofactoren na. Vermoed je dat je zelf kampt met baarmoederfibromen? Maak een afspraak met je gynaecoloog en druk je bezorgdheid uit. Baarmoederfibromen zijn een ernstige aandoening en vereisen de nodige aandacht. Betrek ook je omgeving in je verhaal. Pas als we ons bewust worden van de grootte en impact van het probleem, kan er ook gewerkt worden aan een oplossing.

Een gynaecoloog kan je uitsluitsel geven over je vermoedens. Als de diagnose van vleesbomen toch valt, zijn er gelukkig veel verschillende behandelopties. Sommige zijn invasief, zoals een operatie, maar dat is zeker niet altijd nodig. Soms volstaat het al om aan symptoombestrijding te doen. Daarvoor bestaan er eenvoudige behandelingen met medicatie die symptomen zoals hevig bloedverlies, buikpijn en bloedarmoede aanpakken. De gynaecoloog bespreekt samen met jou welk behandelplan voor jou het best van toepassing is, zodat je levenskwaliteit weer beter wordt. Want iedereen verdient het om zich goed te voelen.

