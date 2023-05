Baarmoederfibromen: hoe behandel je ze?

Baarmoederfibromen zijn goedaardige gezwellen die zich ontwikkelen in de baarmoederwand. Sommige vrouwen merken ze niet op, anderen kunnen er hevige bloedingen van krijgen en zelfs vruchtbaarheidsstoornissen. Voor hen bestaan er gelukkig verschillende oplossingen.

Wat zijn baarmoederfibromen?

Baarmoederfibromen, ook wel vleesbomen of myomen genoemd, zijn goedaardige gezwellen die in en rond de baarmoeder groeien. Veel vrouwen merken ze niet op, anderen krijgen te maken met symptomen die de kwaliteit van hun leven kan aantasten.

Wie krijgt baarmoederfibromen in de baarmoeder?

Naar schatting krijgt meer dan 50 % van alle vrouwen er op een bepaald moment mee te maken tijdens hun vruchtbare periode. Het exacte percentage is niet geweten, aangezien meer dan de helft van alle vrouwen geen symptomen ervaart en dus ook geen diagnose krijgt.

Dr. Froyman, professor in het UZ Leuven: ‘Baarmoederfibromen bevatten receptoren voor oestrogeen en progesteron; de twee vrouwelijke hormonen. Die stimuleren de groei ervan. Daarom groeien baarmoederfibromen ook meestal bij vrouwen tijdens hun reproductieve leeftijd, en stoppen ze met groeien na de menopauze’

Baarmoederfibromen komen vaker voor bij vrouwen:

vanaf 30 jaar

met een familiale voorgeschiedenis

die nog nooit zwanger zijn geweest

van een bepaalde etnische achtergrond (vb vrouwen van Afrikaanse afkomst)

met overgewicht

die hun eerste maandstonden kregen voor de leeftijd van 12 jaar

Wat kunnen de symptomen zijn?

Ongeveer de helft van alle vrouwen ondervindt geen specifieke symptomen. Dr. Froyman: ‘Afhankelijk van de leeftijd van de patiënte; alsook het aantal, de grootte en de locatie van de myomen in de uterus, kunnen er klachten ontstaan.’

Mogelijke symptomen:

menstruatiestoornissen zoals lange en overvloedige maandstonden, tussentijdse bloedingen met bloedarmoede en chronische vermoeidheid tot gevolg

zoals lange en overvloedige maandstonden, tussentijdse bloedingen met bloedarmoede en chronische vermoeidheid tot gevolg pijnklachten : bekkenpijn, onderbuikpijn, opgezette buik

: bekkenpijn, onderbuikpijn, opgezette buik vruchtbaarheidsstoornissen en kans op miskraam of vroeggeboorte bij een zwangerschap

Behandelingen

Gelukkig bestaan er vandaag meerdere behandelingen. De keuze van het soort behandeling wordt bepaald door factoren zoals de leeftijd, de kinderwens of de aard en ernst van de symptomen. Enkele voorbeelden van behandelingen:

Minimaal invasieve procedure

Bijvoorbeeld: het inspuiten van kleine, synthetische korrels in de aders die de baarmoederfibromen van bloed voorzien. Hierdoor wordt de bloedtoevoer geblokkeerd en verkleint het baarmoederfibroom weer. Maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een myolyse, waarbij de baarmoederfibromen vernietigd worden met gerichte energie.

Operatie

Je kan enkel de baarmoederfibromen ook operatief laten verwijderen, of de baarmoeder geheel weg laten nemen. Bij de eerste optie behoud je de kans om kinderen te krijgen. Meestal kan dit via kijkoperatie (laparoscopie of robot-geassisteerd), maar soms is hiervoor een grotere insnede nodig.

Medicamenteuze behandeling

Er bestaan verschillende soorten behandelingen met medicijnen. Enkele voorbeelden:

Ontstekingsremmers hebben een gunstige invloed op pijnklachten en bloedverlies. Ook tranexaminezuur kan het bloedverlies wat onderdrukken.

hebben een gunstige invloed op pijnklachten en bloedverlies. Ook tranexaminezuur kan het bloedverlies wat onderdrukken. Hormonale anticonceptiemiddelen , zoals de pil of het spiraal, kunnen gebruikt worden om symptomen zoals hevig menstrueel bloedverlies te onderdrukken. Deze behandelingen hebben geen invloed op het volume of de groei van de baarmoederfibromen.

, zoals de pil of het spiraal, kunnen gebruikt worden om symptomen zoals hevig menstrueel bloedverlies te onderdrukken. Deze behandelingen hebben geen invloed op het volume of de groei van de baarmoederfibromen. GnRH-agonisten zijn maandelijkse injecties die baarmoederfibromen verkleinen en bloedarmoede corrigeren. Deze behandeling mag slechts kortdurend gebruikt worden, omdat die een kunstmatige menopauze in gang zet.

zijn maandelijkse injecties die baarmoederfibromen verkleinen en bloedarmoede corrigeren. Deze behandeling mag slechts kortdurend gebruikt worden, omdat die een kunstmatige menopauze in gang zet. En dan is er een laatste, nieuwe groep van medicijnen, namelijk de GnRH-antagonisten. Dr. Froyman: ‘Deze medicijnen remmen het vrijkomen van oestrogeen en progesteron, waardoor de menstruatie en de groei van de baarmoederfibromen worden onderdrukt. Ongemakken – zoals bloedingen en pijnklachten – worden zo gereduceerd. De behandeling kan langdurig worden aangewend omdat het gaat om een combinatiebehandeling. De GnRH-antagonist wordt namelijk in één pil gecombineerd met een lage dosis oestrogeen en progesteron om te voorkomen dat een kunstmatige menopauze in gang wordt gezet.’

Denk je dat jij een baarmoederfibroom hebt? Op de website www.womentalkingfibroids.be lees je alles over vleesbomen. Aarzel zeker ook niet om een gynaecoloog te raadplegen voor uitgebreid advies en mogelijke behandelingsopties samen te bespreken.

