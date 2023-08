9 x Genieten in het Hageland: beleef de sprankelende wijnstreek

Fietsen langs glooiende wijngaarden en dan proeven van een chardonnay uit de streek? Wakker worden met zicht op druivenranken? Nee, daar hoef je niét ver voor te reizen. Want ook in het Vlaams-Brabantse Hageland wordt uitstekende wijn gemaakt. Met zijn zuiderse allures is dit landschap een aanrader voor een heerlijk weekendje weg.

Tussen Leuven, Aarschot en Diest wisselen heuvelflanken, groene valleien, bossen, holle wegen, landelijke dorpjes en heerlijke vergezichten elkaar af. Lang geleden plantten de Romeinen hier al hun wijnstokken. Vandaag telt dit mooie Hageland tientallen domeinen die een rijke variatie cool climate wijnen maken. Wit, rood en rosé, met of zonder bubbels – de Hagelandse wijnen kregen in 1997, als eerste in België, een beschermde oorsprongsbenaming. Intussen worden er in heel wat binnen- en buitenlandse toprestaurants wijnen uit deze streek geschonken. Benieuwd naar de druivensoorten en delicate smaken van de Hagelandse wijnen? Die ontdek je op de aromakaart.

Hoog tijd dus om het landschap te ontdekken dat al dat moois oplevert: 9 fantastische manieren om het Hageland te verkennen.

1. Fietsen langs wijnbergen en fraaie vergezichten

Fietsen langs de wijngaarden © iStock

Typisch voor het Hageland zijn de open landschappen met hellingen vol druivenstokken. Tijdens een fietstocht langs deze flanken waan je je bijna in Toscane. Een aanrader is de Wijnlandschappenroute (50,6 km): die trakteert je niet alleen op een zuiderse wijnsfeer, maar leidt ook langs andere eyecatchers, zoals de markante ‘zwevende’ Vlooybergtoren en het iconische Kasteel van Horst.

Houwaartse wijnbank

Tip: Maak aan fietsknooppunt 46 een korte zijsprong naar de monumentale wijnbank op de Houwaartseberg. Hier is het Hagelandse wijnlandschap op zijn mooist.

Wijngaardstraat, Tielt-Winge

2. Je verdiepen in het verhaal van de plaatselijke wijnbouw

Bezoekerscentrum Hagelandse wijn

Benieuwd welke soorten wijndruiven – met welke aroma’s – hier groeien? En waarom heeft de wijn hier zo’n unieke terroir? In het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn in Wezemaal (Rotselaar) kom je alles te weten over de geschiedenis van de plaatselijke wijnbouw en de unieke eigenschappen van de ondergrond. Laat je meeslepen door de verhalen van gepassioneerde wijnbouwers. En natuurlijk kun je er plaatselijke wijn kopen en proeven.

Wijnmuur

Tip: Net om de hoek van dit Bezoekerscentrum kun je in de tuin van de pastorie een ent van de oudste wijnstok ter wereld zien. Van hier wandel je vlot door naar de unieke wijnmuur op de Wijngaardberg. Deze beschermde ‘stapelmuur’ uit 1815-1830 werd onder meer aangelegd om de druivenranken tegen de koude noordenwind te beschermen.

3. Hagelandse wijn proeven bij een heerlijk maal

Wijnkasteel Haksberg

Je kunt het Hageland niet bezoeken zonder uitgebreid te pauzeren voor culinaire geneugten. Zo geniet je bij brasserie Boeres in Wezemaal in een authentiek decor van een kleine of grote hap én een glas Hagelandse wijn. Uitgebreid gastronomisch tafelen kan in restaurant L’Oh in Tielt-Winge, waar chef Simon Goyens graag creatief kookt met zelf gekweekte groenten en specialiteiten uit de streek. Jawel, daar horen ook plaatselijk wijnen bij. Een ander topadres is De Victorie in Linden, het restaurant van het ambitieuze wijndomein Vandeurzen op een zucht van de wijngaarden.

Tip: Voor een wijnterras moet je naar bistro Den Hagelander in Rillaar, dat tussen de druivenstokken ligt en een mini-wijnmuseum heeft. In de zomerbar van wijnkasteel Haksberg in Tielt-Winge proef je wijn van het eigen domein, met zicht op de vijver.

4. Wandelen langs mooie wijnranken

Wijndomein Kluisberg

Behalve de bekende Wijngaardberg (Wezemaal) en Houwaartseberg (Tielt-Winge) liggen er nog meer wijnheuvels in het Hageland. Zo laat de Rijnrodewandeling je kennismaken met de vergezichten en wijnstokken op en rond de Kluisberg in Assent (Bekkevoort). Tussen knooppunt 331 en 912 kun je de route even verlaten om 150 m verder kennis te maken met het familiebedrijf Wijndomein Kluisberg: zij maken witte, rode en rosé wijnen. De wandelroute brengt je verder naar de Hermansheuvel, een fijne picknickplek met een fantastisch panorama.

De vele andere wijnwandelingen in het Hageland ontdek je hier.

Tip: Een bijzondere ‘wijnwandeling’ beleef je op zondag 27 augustus: met de Wine walk & run wandel of loop je een mooi parcours mét wijndegustatie onderweg.

5. Je laten rondleiden op een wijndomein

v.l.n.r. Wijngaard Liemau en Wijngaard Steenkuyl-Wijnfaktorij

Het Hageland telt verschillende kleine en grote domeinen, waar gepassioneerde wijnbouwers met creativiteit en kennis van zaken verbazend gevarieerde wijnen maken. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal en geven je, na afspraak, graag een rondleiding.

Een paar opmerkelijke domeinen: wijngaard Steenkuyl op de Houwaartseberg levert de druiven waarmee urban winery Wijnfaktorij uit Antwerpen een unieke wijn maakt, die tot in het Spaanse sterrenrestaurant El Celler de Can Roca wordt geschonken. In wijngaard Liemau nam een vrouwelijke wijnmaker een paar jaar geleden de fakkel van haar vader over: Lieve maakt nu verschillende mooie wijnen op kleine schaal.

Tip: Tijdens Sprankelend Hageland stellen de wijndomeinen vier weekends na elkaar, van 19 augustus tot 10 september, afwisselend hun deuren open. Je kunt de domeinen dan zonder afspraak bezoeken, proeverij inbegrepen. Heel wat wijnmakers zetten voor de gelegenheid extra animatie, food, spelen, muziek, wijnlopen of begeleide wijngaardwandelingen op de agenda.

6. Picknicken aan het vermaarde Kasteel van Horst

Fietsen langs het Kasteel van Horst © Getty Images

Met zijn vierkante toren en slotgracht is het Kasteel van Horst vooral bekend als thuishaven van stripfiguur De Rode Ridder. Toch is er ook een link met wijn. Zo lagen er rond dit iconische kasteel ooit wijngaarden. Maar vooral: deze zomer kun je er nog tot eind augustus genieten van een borrelpicknick, die je met Hagelandse wijnen kunt uitbreiden.

Tip: Voor de kinderen is er een leuke wandelzoektocht mét picknickpakket: zij moeten het keukenmeisje Margriet helpen om het verloren lievelingsrecept van de gravin terug te vinden. Met leuke vragen en doe-opdrachten onderweg.

7. Met een e-scooter langs wijngaarden rijden

Misschien wel de hipste manier om de wijnheuvels van het Hageland te ontdekken: met een e-scooter. Geruisloos en aan een relaxte 25 km per uur doorkruis je zonder moeite het glooiende landschap. Stippel je eigen rit langs wijngaarden en wijndomeinen uit of volg de suggestieroutes van de scooter-verhuurders. Hoe makkelijk kan het zijn?

8. Een echt wijnfeest meemaken

Wijnfeesten Wezemaal

Kennismaken en proeven op wijndomeinen is één ding. Maar hoe vieren ze in het Hageland eigenlijk een wijnfeest? Dat kom je op 26 augustus te weten tijdens de populaire wijnfeesten in Wezemaal. Koop het speciale feestglas en flaneer langs de vele gezellige standjes: kramen met streekproducten, oude ambachten en natuurlijk ook van Hagelandse wijnboeren, bij wie je kunt proeven. Met optredens en straatmuzikanten is de sfeer op dit wijnfeest de hele middag en avond verzekerd. Op 18 november klinken ze in Houwaart op het voorbije wijnjaar: de wijnbouwers uit de streek laten dan hun wijnen proeven, ook hapjes, tapas en een oesterbar zijn voorzien.

9. Wakker worden met zicht op druivenstokken

Logeren Petrushoeve

In het Hageland is er maar één ding mooier dan rondzwerven langs de wijngaarden en wijndomeinen: wakker worden met zicht op de druivenstokken. Dat kan onder meer in een wijnbarrel op Domein Petrushoeve, dat fans van ‘Thuis’ ook als draailocatie zullen herkennen. Een uitstap met een mobilhome? Wijngaard Danouise heeft twee camperplaatsen naast de wijnranken. En wie graag eens met vrienden of familie op een wijndomein wil logeren, kan dat doen in het wijnhuis op wijndomein Haksberg in Tielt-Winge.

