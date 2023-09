4 x heerlijke herfst op de Veluwe

De Veluwe, dat is een herfstweekend vol topnatuur. Geen mooier decor voor fietsers dan de uitgestrekte bossen en heidevelden in vurige herfstkleuren. Nadien geniet je van een heerlijk wildgerecht, of van het zopas opnieuw geopende Paleis Het Loo. En er is nog zoveel meer te beleven!

1. Trap langs de highlights

Wist je dat je vele hoogtepunten allemaal per fiets kunt verkennen? In het fantastische, 5.400 hectare grote Nationale Park De Hoge Veluwe zijn de Witte Fietsen gratis. Je peddelt er zó van de edelherten aan de Wildbaan, naar de woeste stuifzanden of het artdeco-pareltje Jachthuis Sint-Hubertus. Mis zeker ook niet de Van Gogh-collectie en de beeldentuin in het Kröller-Müller Museum. Stop na een fietsrondje door de Kroondomeinen in Apeldoorn zeker bij het opnieuw geopende Paleis Het Loo, dat na een grondige verbouwing koninklijker oogt dan ooit.

Paleis Het Loo

2. Slaap lekker in het groen

Rondom de Veluwe vind je een groene gordel van bos en heide, waar vroeger de edellieden kwamen uitwaaien. Her en der vind je landgoederen waar je de sfeer uit die tijd opsnuift. In Brummen logeer je in het majestueuze Kasteel Engelenburg in een stijlvol Engels landhuisdecor, compleet met Afternoon Tea en scones. Ook in de junior suites van Boutique Hotel Beekhuizen kom je zalig tot rust, want de idyllische tuin grenst zomaar aan het Nationaal Park Veluwezoom.

Kasteel Engelenburg

3. Proef de Veluwe op je bord

In oktober begint het wildseizoen op de Veluwe. Hét moment om je voetjes onder tafel te schuiven voor verrukkelijke wildschotels met fazant, haas of hert. Een aanrader voor foodlovers is Brasserie Staverden, schitterend gelegen in 17de-eeuwse kasteeltuinen. In de vlakbij gelegen brouwerij Uddelaer geniet je tussen de brouwketels van een resem speciaalbieren. Nog zo’n adres voor fijnproevers is De Waldhoorn, waar je smult van seizoensgerechten als wild zwijn geserveerd met een winters bockbiertje. Zálig!

4. Ga shoppen in een Hanzestad

Nog tot eind 2023 staat de Veluwestreek in het teken van de Hanze, met een uniek aanbod van culturele activiteiten en events. In Hanzesteden Elburg en Hattem is het heerlijk flaneren over dromerige kasseistraatjes en langs pittoreske gevels. Pik in het historische centrum van Harderwijk zeker wat moois mee uit een van de bijzondere boetiekjes en trendy conceptstores, van fashion tot lifestyle.

Elburg

Voor nog tientallen andere tips voor je herfstverblijf klik hier.