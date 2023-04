Terwijl mijn tuin vorig jaar nog een overwoekerd all-inhotel voor bijen en andere insecten was, is het desolate landschap mid-tuinrenovatie dat allerminst. Op enkele vergeten knollen en de eerste bloesemknoppen aan de appelboom na, lijkt de omgewoelde bouwsite allesbehalve nog op de vakantiebestemming die jaarlijks zoveel gevleugelde gasten lokte. En dat terwijl de bij het al zo moeilijk heeft in onze contreien.

In de krant lees ik dat imkers het ergste vrezen voor komende zomer. Door de zachte winter zal de Aziatische hoornaar, die uitheemse moordlustige wesp, nog meer vrij spel hebben en onze veel zwakkere bijtjes een zomer lang terroriseren. En ik maar denken dat boerende Britten de meest vervelende toeristen waren. Het veranderende klimaat zorgt er dan ook nog eens voor dat bijen steeds moeilijker aan eten komen.

Tijd voor een nieuw buffet dus. Geen bloeiend hotel zonder bloeiende planten. Volgens Google plant ik best ‘rode zonnehoed’ of ‘hemelsleutel’, maar ook lavendel en wilde tijm beloven een smaaksensatie. Zelfs wisteria, of blauweregen, blijkt naast een lust voor het oog ook bijzonder gesmaakt bij bijen. Zo weet ik meteen dat mijn grootste concurrent de uitzonderlijke wisteriatuin van graaf en gravin d’Ursel in Beerlegem is.

Het wordt tijd dat we allemaal wat meer voor onze bijen zorgen. Ik neem me dan ook voor om tegen volgend jaar ook een blauweregen in de tuin te planten. Nu alvast beschikbaar met vroegboekkorting.