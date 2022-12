‘Het is van uiterst belang om naar de lichtpunten te kijken als je bang bent in het donker’

Het is niet altijd eenvoudig om positief te blijven.

We werden het afgelopen jaar om de oren geslagen met slecht nieuws, waarbij de wereld geregeld zelfs letterlijk in brand stond, van Oekraïne tot Iran. De abortusdiscussies in de Verenigde Staten leken zo uit een boek van Margaret Atwood te komen. Na de zondvloeden van 2021 stonden deze zomer heelder rivieren droog. Kleurrijke stemmen werden monddood gemaakt in rijke olielanden, al dan niet na waarschuwing van een gele kaart, en onze energiefacturen stegen dusdanig dat we overwogen ze te verbranden voor wat extra warmte in huis.

Toch is het van uiterst belang om naar de lichtpunten te kijken als je bang bent in het donker. We toonden ons van onze meest gastvrije kant onder de hashtag #plekvrij en vingen gevluchte families op in onze huizen. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan werden ettelijke woningen dan weer toevluchtsoorden voor vrouwen die in hun eigen staat het keuzerecht ontzegd werd. Er werden miljoenen gedoneerd aan de strijd tegen klimaatverandering. We leerden luisteren naar elkaar, ook als dat betekende dat we ons taalgebruik moesten aanpassen aan nieuwe normen en identiteiten. En zelfs wanneer we ons voorbereiden op een bijzonder koude winter, vergeten we de zwaksten in onze samenleving niet.

Laat ons de warmte blijven koesteren die maakte dat we samen het afgelopen jaar doorkwamen.

De meeste mensen deugen, schreef Rutger Bregman destijds in zijn gelijknamige bestseller, een waarheid die nog steeds overeind staat te midden van alle ellende. “We leven in de rijkste, veiligste en gezondste tijd ooit. Waarom we dit niet weten? Simpel: omdat het nieuws over uitzonderingen gaat”, vatte de historicus het samen. Hoewel de uitzonderingen de regel leken te worden in 2022, is het belangrijk om vast te houden aan goed nieuws. Dat zelfs een schaaldier het kan schoppen tot Vis van het Jaar toont aan dat de mogelijkheden legio zijn. Ook wanneer we vooruitblikken op 2023.

Laat ons diezelfde warmte blijven koesteren die maakte dat we samen het afgelopen jaar doorkwamen. Laat ons groeiende besef van een veranderende wereld zich vertalen in nog bewuster reizen en consumeren. Laat ons open praten met elkaar, zeker wanneer het even lijkt te stormen in ons hoofd. En laat ons er vooral samen voor gaan, zonder te kijken naar de verschillen, maar juist naar de gelijkenissen.

Het is niet altijd eenvoudig om positief te blijven. Maar zelfs in het pikdonker vinden onze ogen na een tijdje weer hun weg terug.