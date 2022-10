Nu het Antwerpse Nieuw Zuid steeds meer tot leven begint te komen, wil Triple Living de architectuur van de wijk in de verf zetten. Via QR-codes ontdek je het verhaal van elk gebouw en de architect erachter. Alle info over de wandeling vind je online terug, of in de kantoren van de projectontwikkelaar.

nieuwzuid-antwerpen.be