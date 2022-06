Rat

Ratten weten het nu zeker: je hebt voor jezelf uitgemaakt dat je je de hele zomer lang zult laten drijven op het ritme van wat in je omgeving gebeurt: een etentje hier, een dansje daar, en overal mooie belevenissen. Meer moet dat niet zijn om een glimlach op je gezicht te toveren.

Buffel

Je planning voor de zomer is zeer duidelijk: totale ontspanning. Buffels willen door niets of niemand gestoord worden. Gewoon genieten van de zonnige dagen en de warme nachten. In je liefdesleven geef je absolute prioriteit aan tederheid en warmte.

Tijger

Je bent optimistisch. Tijgers getuigen ook van doorzettingsvermogen. Dat is nodig, want je durft weleens avontuurlijke beslissingen te nemen. Misschien leg je de lat soms wat te hoog voor jezelf. Vergeet niet dat je af en toe ook wat gas moet terugnemen om op adem te komen.

KAT

Je schakelt over naar je luie modus. Je vrienden en naasten zullen het niet altijd even leuk vinden, maar ze moeten de komende weken niet al te veel initiatief van jou verwachten. Katten vinden nu eenmaal dat ze zich de voorbije maanden heel hard hebben ingezet en nu rust verdienen.

DRAAK

Voor Draken komt het niet op een uitspatting meer of minder. Je laat je helemaal gaan in het feestgedruis. Zo beleef je de zomer waar je nu al een poos naar uitkijkt. Bij vrijgezellen zorgt vooral het toeval ervoor dat er veel verrassende dingen gebeuren in de liefde.

SLANG

Slangen kennen het perfecte recept voor de zomer. Op tijd een cocktail, een paar barbecues, afspreken met vrienden die je anders maar weinig te zien krijgt en het voor de rest gewoon rustig aan doen. Helaas is de kans groot dat onverwachte gebeurtenissen die plannen doorkruisen.

PAARD

Paarden hebben een eigen recept om de batterijen tijdens de zomer op te laden: een beetje tuinieren, veel boeken lezen onder de parasol en op tijd en stond een aperitiefje. Je hebt je lesje inderdaad geleerd, want de voorbije maanden ben je bij momenten te ver in het rood gegaan.

GEIT

Nu de zomer begint, lijkt het alsof alle problemen voor Geiten vanzelf verdwijnen. Zonder dat je er iets voor moet doen, krijg je plots voor alles een oplossing in de schoot geworpen. Stuk voor stuk meevallertjes waarvan je de voorbije weken niet eens durfde te dromen.

AAP

Apen leven op als de zon schijnt. Je droomt van palmbomen en het geluid van de kabbelende zee, maar je zit daarom niet minder te genieten in je tuin of het parkje in de buurt. In je liefdesleven zijn het hoogdagen: net zoals je partner zet je je relatie op de eerste plaats.

HAAN

Je beweegt je voort in een zeer serene sfeer. Meer hebben Hanen niet nodig om net voor de zomermaanden volledig tot rust te komen. Je hebt nu ook meer tijd om nieuwe mensen te ontmoeten en in sommige gevallen kan dat een zeer boeiende ervaring worden.

HOND

Honden willen de rust gebruiken om wat zorgelozer door het leven te gaan en opnieuw wat evenwicht in hun leven te brengen. Alles wijst erop dat dat zal lukken. Maak je dus maar op om van iedere seconde te genieten, nu eens stilletjes en dan weer uitbundig.

ZWIJN

Het maakt niet uit dat je af en toe eens wat over de schreef gaat, als je je maar amuseert. Dat is de filosofie waarmee Zwijnen de zomer ingaan. In je gevoelsleven heb je gekozen voor het avontuurlijke pad. Dat kan leiden tot meer hartstocht, maar kan ook je relatie veranderen.