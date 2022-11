Rosheen heeft nogal een uitgesproken mening over de perfecte gebakken rijst. Ze vat die samen in vier basisregels.

1—Gebruik overgebleven gekookte rijst die is kunnen uitdrogen in de koelkast of diepvries. Het is belangrijk dat de rijst droog is, omdat hij anders stoomt in plaats van bakt. De droge korrels worden weer luchtig door de warmte van de wok. Wrijf klontjes rijst voor het bakken met een spatel of met je vingers uit elkaar.

2—Roer rustig. De korrels mogen niet geplet zijn en de rijst moet luchtig gewokt zijn zodat je losse korrels krijgt.

3—Bak niet te veel rijst tegelijk. Mijn opmerking over bakken versus stomen geldt ook hiervoor. Je hebt voldoende ruimte nodig om de rijst en de andere ingrediënten om te scheppen en de temperatuur moet hoog genoeg blijven zodat de ingrediënten bakken (en niet stoven) in de hete pan.

4—Snijd ingrediënten fijn en kook vlees, vis en zeevruchten voor. Het hele gerecht moet binnen 5 minuten klaar zijn, dus vlees, vis en zeevruchten moeten al gaar zijn. Kies groenten die snel garen in de pan; hoe minder vocht je aan de gebakken rijst toevoegt, hoe lekkerder hij wordt.