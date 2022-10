Objecten die een mooie, ronde bips uitbeelden, deco-minnend Instagram krijgt er maar niet genoeg van. Denk maar aan de populaire vazen van Anissa Kermiche die menig tafel sieren. Vandaag is het aan de bips-stoel. Het Mexicaanse girlpowerduo Chuch Estudio maakt ze in hout met de hulp van lokale ambachtsmannen uit Mérida en omstreken. Kelly Wearstler, de Amerikaanse ‘Queen of West Coast design’ laat de hare met de hand uit marmer houwen. Ze kwam tot haar ideale billen-ratio via verschillende 3D-scans en prints, en ja, daar heeft ze zich “enorm mee geamuseerd”. De krukjes van zo ver laten verzenden is misschien wat decadent, maar wedden dat ze de volgende jaren overal opduiken in alle mogelijke varianten en prijzen?

Butt Stool in marmer van Kelly Wearstler – vanaf 4900 euro via kellywearstler.com