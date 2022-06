Zilveren medaille

Volgens Laura en Paola Sole van het Brusselse juwelenmerk Aroz Jewelry verdient zilver een tweede kans om zo veel mogelijk te schitteren. Voor hun juwelencollecties werken de zussen daarom steevast met gerecycleerd zilver. “Het geeft veel voldoening te weten dat niets verloren gaat”, zeggen ze. Ze doen hiervoor een beroep op een atelier dat gespecialiseerd is in decoratieve voorwerpen zoals lijsten, kandelaars en bestek, en daarbij alle resten recupereert. “Ze bieden ons ook de mogelijkheid om defecte onderdelen of onverkochte creaties terug te sturen, zodat ze opnieuw kunnen worden omgesmolten”, aldus de zussen, die transparantie hoog in het vaandel dragen. “Onze klanten willen begrijpen wat er achter hun juwelen zit en wat de prijs ervan rechtvaardigt.”

arozjewelry.com