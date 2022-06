Aan de Atlantische Oceaan, op een steenworp van een bos met uitzicht op een strand in de Franse Vendée, vonden creatieve duizendpoot Aurélie Lecuyer en haar gezin hun vakantiehuis. Hier wanen ze zich het hele jaar door op reis.

Een bouwgrond om hun droomhuis op te bouwen, dat is wat Aurélie Lecuyer en haar partner eigenlijk zochten. De Parisienne groeide op aan de Atlantische kust waarna ze modeontwerp ging studeren aan de Chambre Syndicale de la Couture in Parijs. Haar job als ontwerpster evolueerde door de jaren heen naar styling en fotografie, wat ze vandaag ook doet voor verschillende kleding-, cosmetica- en juwelenmerken.

Na lange tijd tevergeefs zoeken naar het perceel uit de duizend, lieten ze zich verleiden door dit huis uit de jaren zeventig. Al was er van echte charme weinig sprake. “Het was een ouderwets vakantiehuis dat nooit het hele jaar door bewoond werd, maar enkel tijdens de zomer”, vertelt Aurélie. “In eerste instantie vond ik er niks aan. Het enige waar ik enthousiast over was, was de ligging. Aan de rand van het bos, met daarachter de oceaan. Maar uiteindelijk zagen we ook het potentieel. Het licht, de volumes, de verdeling van de kamers en de afwezigheid van grote renovaties hebben ons uiteindelijk overtuigd.”

Samen met haar man rolde ze de mouwen op om het huis een eigentijds karakter te geven. De sleutelwoorden waren isoleren, moderniseren en de leefruimtes openstellen om het mooie licht binnen te halen. Zonder alles radicaal te willen omgooien. Kamer per kamer brachten ze warmte en minimalisme in het huis, met het plan om er een constant vakantiegevoel te creëren. Ze behielden het skelet van het huis, maar renoveerden de veranda en de keuken en brachten de tuin, die een zandwoestijn was, weer tot leven. De muren werden bepleisterd met kalk, de valse wanden afgebroken. In de woon- en eetkamer plaatsten ze een parketvloer en een lambrisering op het plafond als antwoord op het kille, geboende beton. Drie jaar duurde het om tot dit resultaat te komen.

Veel tweedehands in huis, o.a. de stoelen, de vaas en het rek. © Aurélie Lecuyer

Ode aan de traagheid

Het huis van 180 vierkante meter heeft vandaag een grote woonkamer die bijna de helft van de woonoppervlakte inneemt. Ze is van de keuken gescheiden door een centraal kookeiland. De veranda kijkt uit op beide kanten van de tuin waardoor het licht er voortdurend verandert. Door de traditionele buitenkant verwacht je binnen een vakantiegevoel en dat wordt nog eens versterkt door de subtiele inrichting van Aurélie. Uitgesproken sober, met houten meubelen, riet en een mix van antieke en unieke stukken. Haar eigen collectie keramische tafellampen springt meteen in het oog. Grès heet het label dat ze uit de grond stampte en door een plaatselijke pottenbakker laat produceren.

Aurélies man maakte het keukenrek, dat ook dienstdoet als trap en naar een mezzanine leidt. © Aurélie Lecuyer

“Dit project is ontstaan nadat ik oude keramische lampen op de kop had getikt. Het object, maar ook het ambacht dat ermee gepaard gaat, spraken me aan. Het is concreter dan fotografie, het is tastbaar, kan worden doorgegeven. Het heeft ook een persoonlijke charme en het draagt een bepaalde traagheid in zich. Ik zag er meteen een project in”, kadert ze haar ontwerpen. “Maar het heeft me meer dan een jaar gekost, met tal van vruchteloze pogingen en workshops, om het rendabel te maken. Tot ik Benoît Audureau ontmoette. Zijn werk met texturen en email was een afspiegeling van het idee dat ik met deze lamp voor ogen had. Nederig, solide maar gevoelig. Deze stukken hebben een symbolische waarde in een interieur. Ze scheppen een sfeer.”

Hij maakte ook het witte keukenblok. De houten keuken is gecustomizede Ikea. © Aurélie Lecuyer

Eindeloos veel ideeën

In de Vendée hebben de traditionele huizen geen overbodige franje, eenvoud is de kerngedachte. Aurélie en haar man besloten om zich daardoor te laten beïnvloeden. “Toen ik voor designbureaus werkte, had ik de gewoonte om aan iconografie te doen. Ik verzamelde beelden, texturen, tekeningen, ik nam foto’s van dingen waarop mijn oog viel. Op basis daarvan maakte ik een paar schetsen, ingegeven door materialen en kleuren. Ik ging op dezelfde manier aan de slag voor het huis.” Overal zijn de muren wit, Aurélie gebruikte bewust geen kleur. Wel eenvoudige materialen in hun oorspronkelijke kleur, zonder iets te vervormen. “Ik hou van die neutraliteit. Deze materialen zijn tijdloos, blijven doorheen de seizoenen en tendensen relevant en maken het mogelijk om een plek als deze met eenvoud en bescheidenheid te benaderen.” Buiten is er de nabijheid van de natuur, de geur van pijnbomen, het geluid van de golven. “We genieten er ook elke dag van,” glimlacht Aurélie. “Vandaag woon ik vlak bij de oceaan en sta ik aan het begin van een nieuw creatief hoofdstuk. Ik wil verder experimenteren met glazuur, kleur en textuur en ook een kleine collectie vazen uitbrengen, maar ook decoratieve stukken die met de lampen kunnen worden gecombineerd. Klei kan op zoveel verschillende manieren bewerkt worden, het is eindeloos. Maar ik heb tijd, en dat is leuk.”

v.l.n.r. Honoré (11), Jean-Christophe, Blanche (8), Aurélie en Gustave (15). © Aurélie Lecuyer

ID Aurélie Lecuyer Franse styliste, fotografe en oprichter van Grès, een klein label van keramische lampen en objecten die lokaal en met de hand worden geproduceerd in Frankrijk. Woont in de Vendée, een departement aan de Atlantische kust van Frankrijk. Werkt met tal van Franse kleding-, cosmetica- en juwelenmerken. Onder meer voor On The Wild Side, Atelier Nubio, Moismont, Kvadrat, Lab., La Petite Papeterie Française en de Franse onlineboetiek Smallable. @aurelie_lecuyer en @gresceramics

Lamp van Grès, ontworpen door Aurélie. © Aurélie Lecuyer

De woonkamer leidt naar de veranda, opnieuw in de kenmerkende sobere stijl. Alle meubelen werden tweedehands bij elkaar gesprokkeld. © Aurélie Lecuyer

De slaapkamer, met Grès-lamp op het nachtkastje. © Aurélie Lecuyer