Zeer traag gegaarde short ribs

We hadden al spareribs in een variëteit aan smaken, nu zijn er de short ribs. Deze runderribben zijn malser dan boter en hebben meer body. Ze klaarmaken vraagt niet veel moeite, maar wel veel tijd en een goede marinade. Dan nog glazuur erbovenop en klaar.

Voor 3 à 4 personen:

3 kg short ribs, 3 lente-uitjes, 3 el gefruite uitjes

Voor de marinade

1 el tomatenpuree, 1 el gochujang, 4 el ketjap manis, 4 el sojasaus, 1 el geraspte gember, 1 bol knoflook, 800 ml runderbouillon,

2 kl vijfkruidenpoeder

Voor het glazuur

3 el honing, 2 el hoisinsaus, 2 el ketjap manis, 2 el sap van limoen, 1 el sojasaus,

1 kl chilivlokken

Marineer de short ribs 24 uur op voorhand.

Verwarm de oven voor op 140°C.

Doe voor de marinade alles bij elkaar en roer goed. Doe de short ribs in een ruime braadslede zodat ze netjes naast elkaar kunnen liggen. Giet er de marinade over en wentel de ribben enkele keren onder de marinade. Dek de braadslede af en zet in de koelkast voor 24 uur.

Haal de ribben één uur voor ze in de oven gaan uit de koelkast. Dek de braadslede af met aluminiumfolie en bak 5 uur in de voorverwarmde oven. Draai de ribben halverwege om.

Maak ondertussen het glazuur.

Haal na 5 uur de ribben uit de oven en strijk er het glazuur over. Bak de ribben met glazuur in een pan goudbruin in een scheutje olie en werk af met lente-ui en gefruite ui.

Serveer met een koolsalade en gepofte aardappel.

Tip: de kans is klein dat niet alles op is, maar de overschot van het vlees kun je plukken als pulled beef. Heerlijk op een pistolet met koolsalade.

© Diane Hendrikx

© Diane Hendrikx

© Diane Hendrikx