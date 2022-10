Deze week: Joram Kunde Boumkwo (31), Gentse rapper, producer en muzikant. Onder de naam Kunde haalde hij al ruim twee miljoen views op zijn YouTube-kanaal. Op 22 oktober wil hij zijn energieke livereputatie eer aandoen tijdens Jazzfest in de Antwerpse Rataplan.

“Raar maar waar: als kind had ik een aversie van muziek. Ik vergezelde mijn vader zo vaak naar zijn repetities en optredens dat het voor mij bijna te gewoon werd. Tot ik op mijn tiende zijn thuisland Kameroen bezocht en daarna voortdurend naar rap begon te luisteren. Zeker toen ik via online tutorials leerde beatboxen en producen, werd muziek een stuk van mijn identiteit.

Muziek heeft nog altijd veel impact op mijn gemoed. Als ik een goed nummer schrijf, maakt dat mijn hele dag. Omgekeerd word ik weemoedig als ik door de chaos van het leven eens twee weken geen piano kan spelen.

Als kind had ik nochtans geen geduld om meer te doen dan thuis op de piano te rammen, een erfstuk van mijn moeders vader, die componist was. Maar op mijn achttiende wilde ik het leren omdat ik mijn manier van werken, op basis van samples, te beperkend vond. Ik wilde zelf de kleuren bepalen. Er was ook de harde realiteit dat ik, als beatboxer, in een liveband met drummer overbodig bleek.

Ik leerde weer alles via YouTube, maar vond het niet gemakkelijk om voor de 10.000ste keer te oefenen terwijl ik liever met vrienden afsprak of een film keek. Tot ik Kiefer Shackelford tijdens een van zijn streams hoorde zeggen: ‘You gotta love the boring things.’

Ik bewonder Kiefer enorm. Hij is opgeleid als jazzpianist door muzikanten die puur cultureel erfgoed zijn, plus hij producete onder andere Drake en Anderson. Paak. Ik geloofde hem dus toen hij zei dat het een voorwaarde voor succes is dat je je over het repetitieve of routineuze heen zet. Sinds ik dat doe, maak ik gigantische vorderingen. Ik kan nu sneller dan vroeger en met minder stress een nieuwe set leren spelen.

Toen ik de raad hoorde, was ik ook op een punt dat ik dacht: hehe, got this. Ik scoorde optredens, mensen vonden me goed, dus ik wilde even op mijn lauweren rusten. Onterecht, weet ik nu dankzij Kiefer. Dankzij zijn mindset voel ik weer echte motivatie.

Fun fact: mijn eerste en enige pianoles ooit kreeg ik vorig jaar van de meester zelf, via Zoom. Ik was starstruck. Nochtans is hij een chille kerel. Toen ik hem in juni backstage ontmoette op zijn concert in Roeselare, waar ik mocht openen als dj, bleek hij geen diva.

Pas op, hij heeft een strenge kant. In die Zoom-les zette hij me soms pijnlijk op mijn plaats, maar ik pikte dat omdat ik wist hoeveel ik zou leren. Zijn adviezen inspireren me om mijn grenzen te verleggen. Ik heb nu een duidelijk doel: voltijds muzikant zijn. Daarom stop ik binnenkort ook met mijn job als sociaal werker. Rijk hoef ik zeker niet te worden, ik wil gewoon mijn leven zo vormgeven dat het rond muziek draait.

Als ik zelf luister, kan ze me zelfs een uitweg bieden. Zo ging het met de eerste albums van Kiefer. Mijn goede vriend Owen Perry Weston, ook een muzikant, had me hierover getipt, maar ze raakten me pas diep toen ik drie maanden later door een rotte break-up ging. Ik was 28 en had voor het eerst samengewoond. Ik zie me nog zitten, in bad, voor me uit starend, maar Kiefers warme, eerlijke songs lijmden wat vanbinnen gebroken was. Ze deden me beseffen: ik ben niet de enige die door zware fases moet, meer nog: het is iets wat ons mensen verbindt. Dat muziek dat kan, is toch mega nice!” @kundemusic