Friends-actrice Courteney Cox scoort online met een parodie op een reclamecampagne die ze in 1985 opnam voor Tampax – een memorabele campagne, want voor het eerst werd het woord ‘period’ uitgesproken op de Amerikaanse televisie. Nu doorbreekt ze met haar post het taboe op menopauze, dat World Menopause Day op 18 oktober uit de wereld wil helpen. Sarcastisch klinkt het: “You get the added bonus of drier skin and getting bald patches. Menopause will eat you alive.”