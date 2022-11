Na eerdere homewarecollecties voor onder meer H&M pakt Diane von Furstenberg nu uit met een reeks tapijten samen met The Rug Company. “De natuur is altijd mijn inspiratiebron geweest”, zegt de Amerikaans-Belgische ontwerpster, die voor de gelegenheid vijf van haar iconische dierenprints vertaalde naar vloerbekleding. Onder de noemer On the Wild Side haal je zo een tijger- of luipaardmotief in huis, als jij er maar wild van wordt.

therugcompany.com