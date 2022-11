Wijn in de wind

Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Wie: Domaine du Chant d’Eole

Specialiteit: mousserende wijn volgens de traditionele methode

Waar: Quévy, sinds 2015

Het Domaine du Chant d’Eole is aan een opmars bezig. Sinds de start in 2009 – de eerste flessen kwamen wel pas in 2015 op de markt – blijft het ambitieuze wijnavontuur groeien en geeft het het imago van de Belgische wijn een forse boost. Het doel? De grootste wijngaard van België worden tegen 2027-2028, met een productie van 500.000 flessen per jaar op een oppervlakte van 42 hectare (vandaag bedraagt de productie 150.000 flessen op 30 hectare).

Hubert Ewbank de Wespin, een van de oprichters, kijkt terug op de begindagen: “Mijn neef Louis Ewbank en ik werden aangesproken door iemand uit de Champagnestreek die drie hectare van ons wilde kopen. Dat wilden we niet, maar omdat zijn wijnproject ons aanlokkelijk leek, stelden we voor om samen te werken. Het was een positieve ervaring, maar onlangs kochten we toch zijn aandeel terug en startten we een nieuwe investeringsfase. We denken daarmee op de lange termijn.”

Wie via Google Earth de omgeving van Quévy bekijkt, ziet witte vlekken. Dat wijst op een kalkachtige bodem, vergelijkbaar met die van de Côte des Blancs, het vlaggenschip van de champagnewijngaarden. Bovendien heeft het terrein van Ewbank een gunstige helling, de juiste hoogte, een ideale zuidwest-oriëntatie en windcorridors die cruciaal zijn voor het drogen van de wijnstokken in een streek waar het regelmatig regent. Een perfecte combinatie voor de productie van wijn. De bedenkers van het project kozen voor een eigentijdse wijnmakerij, aangevuld met een restaurant en een terras met zicht op het landschap, een winkel en ruimte voor evenementen. De oppervlakte zal binnenkort nog drie keer zo groot worden.

© Tony Le Duc

“Hoewel de wijnstokken nog jong waren, was de opbrengst de eerste jaren zeer goed. 2014 was een goed jaar, 2015 middelmatig, 2016 en 2017 waren slecht, 2018, 2019 en 2020 uitzonderlijk goed, terwijl 2021 slecht was door de meeldauw”, vertelt Hubert Ewbank. Ondanks deze ups en downs wonnen de traditionele wijnen die in Quévy worden gemaakt – brut, brut prestige en rosé brut – al talloze prijzen, zoals onder meer de hoogste onderscheiding voor mousserende wijnen tijdens het Concours Mondial de Bruxelles (2019) in Zwitserland, voor meer dan negenhonderd andere mousserende wijnen en champagnes. Het was trouwens de eerste keer in zesentwintig jaar dat deze titel niet naar een champagnewijn ging. Een mooie erkenning voor deze Belgische wijnmakers. Het gevolg is dat de bubbels van Chant d’Eole nu al worden aangeboden in zo’n veertig sterrenrestaurants over heel het land.

