Onze drankexpert proeft van de nieuwste trends en schenkt klare wijn… of bier.

Deze week: de oprukkende oud bruin bieren.

Tussen wijn en bier

De oud bruin bieren zijn wellicht al even oud als het Graafschap Vlaanderen. Ze omvatten in zekere zin ook het roodbruin bier, want uiteindelijk gaat het om “een groep bieren zonder geografische regels”, zo schrijven de bierkenners Joe Stange en Tim Webb in de Good Beer Guide. De liefhebbers zijn alvast enthousiast vanwege het rijke palet aan smaken. “Oud bruin bier, zo wordt gezegd, bevat zowel de frisheid van bier als de complexiteit van wijn”, aldus Chris Vandewalle, archivaris in de stad Diksmuide en oprichter van Seizoensbrouwerij Vandewalle in Lo-Reninge.

Jonge gisting

“De complexiteit van deze bierstijl is te danken aan de melkzuurgisting tijdens de rijping in vaten. Na deze rijpingsperiode wordt het bier versneden met een jong bier van hoge gisting. Daardoor ontstaat een gemengde gisting. Zo kon men vroeger het hele jaar door brouwen, wat niet het geval was bij de bieren van spontane gisting”, vertelt Chris Vandewalle. Veel van de subtiliteit van de oud bruin bieren komt van de microbiologische activiteit in de eikenhouten vaten. Dit bevordert de ontwikkeling van melkzuur (yoghurtachtige tonen), azijnzuur (balsamicoazijntonen) en brettanomyces (aroma van stallen of leer). Met als resultaat een interessante organoleptische complexiteit. Helaas werden de oud bruin bieren verdrongen door de pilsbieren.

Nieuw leven

Een handvol gepassioneerde dwarsliggers besloot daar verandering in te brengen. Met als gevolg een tweede leven voor een erfgoed dat zich leent tot tal van nieuwe interpretaties (inclusief de toevoeging van eikenbladeren – zie hiernaast). Kortom, een geslaagde comeback, nog versterkt door de trend van de Aziatische smaken, en vooral van de Koreaanse gastronomie. Die gerechten bevatten immers veel melkzuurtonen. Wie zich al had laten verleiden tot kimchi en kombucha bijvoorbeeld, is al mentaal voorbereid om de bieren met melkzuurtonen te appreciëren. Een trend die niet onopgemerkt bleef, onder meer bij de eigenzinnige brouwers van Brouwerij ’t Verzet (Anzegem), die in oktober zelfs een Oud Bruin Fest organiseren. Wordt vervolgd.