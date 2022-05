Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: het nieuwe Spanje.

Minder bekend

Spanje staat vooral bekend om zijn cava en zijn wijnen van de tempranillo-druif. Maar als wijnland is Spanje zoveel meer dan dat. Wij verlieten de begane paden en gingen op zoek naar verborgen parels in minder bekende Spaanse regio’s, naar minder bekende lokale druiven die vaak specifiek zijn voor één regio, en naar nieuwe jonge wijnmakers die nieuwe wegen inslaan. Kortom: naar het nieuwe Spanje.

Dynamisch

Na Italië en Frankrijk is Spanje qua productie het derde grootste wijnland ter wereld.

Het teerde lang op zijn historische wijntraditie, maar heeft zich de laatste decennia omgevormd tot een modern en dynamisch wijnland. Zijn grote troeven zijn het zonnige en droge klimaat, waarin de druiven makkelijk rijp worden, de goede bodems met veel mineralen en een groot areaal van oude wijnstokken.

Te warm?

Bijna overal in Spanje kan wijn gemaakt worden, hoewel het uiterste zuiden langs de Middellandse Zee (vanaf Valencia) wel erg warm kan worden. Maar door er wijngaarden aan te leggen vlak bij de zee en hoog in de heuvels van het binnenland slaagt men er toch in de wijngaarden voldoende af te koelen en er verrassend evenwichtige wijnen te maken.

Ook wit

Door het overwegend warme klimaat is Spanje vooral bekend om zijn rode wijn, maar er worden ook veel witte wijnen gemaakt, vaak van lokale druiven. Ze worden alsmaar beter omdat wijnbouwers de wijngaarden aanleggen op koelere plekken.

Cool climate

Kan Spanje een rol spelen in de huidige trend naar cool climate-wijnen? Zeer zeker. Galicië, in het noordwesten van Spanje, heeft een koeler en natter Atlantisch klimaat. Vandaar dat de Spanjaarden deze streek aanvankelijk niet geschikt vonden om wijn te maken. Er werden wel wijndruiven geteeld, maar alleen om ze te verkopen.

Daar is verandering in gekomen. Galicië heeft zich opgewerkt tot een van de boeiendste wijnstreken van Spanje. Goede wijnmakers weten immers dat je grote elegantie en finesse kunt bereiken met druiven die in koele klimaten staan aangeplant (zoals in Bourgogne). Bovendien heeft Galicië een aantal zeer interessante autochtone druiven, zoals albariño, treixadura en godello in wit, en mencía en merenzao in rood.